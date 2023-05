„Dalším klíčovým momentem pak byla červená karta pro Honzu Šmída. Od té doby jsme to dohrávali pouze na čtyři spojky," dodal.

Co se ale týče sezony jako celku, měl pro své spoluhráče i celý zbytek klubu tento 23letý borec hrající na pozici pravé spojky jen slova chvály. „Sezona byla opravdu moc povedená. Celkové druhé místo je krásné a hlavně zasloužené. Stále se však máme kam posouvat a na čem pracovat. Do příští sezony budeme chtít jednoznačně přivést nové posily a minimálně letošní umístění zopakovat," říká už s úsměvem.

FOTO: Házenkářská extraliga v Litovli nebude. Tatran se však nemá za co stydět

A není divu. Vždyť tým, který byl v nejvyšší soutěži naposledy v ročníku 2018/2019 a ihned po postupu spadl zase dolů, se dokázal zvednout i poté, co v minulé sezoně skončil také druhý, ale do extraligových bojů šel pouze celek z prvního místa, kterým byly Strakonice. Nyní ale svůj úspěch dokázal zopakovat a vytoužené souboje si zahrát.

„Myslím si, že naše síla tkvěla hlavně v bojovnosti a celkově v dobré partě, kterou jsme tady vytvořili. Nebylo to ale jen o tom. Měli jsme parádně vyrovnaná obě křídla a i všechny ostatní posty na hřišti. Mohli jsme tedy zakončovat z jakékoli pozice," pochvaluje si.

Další extra motivací pro Hanáky by mohlo být také to, že pokud bude pokračovat jejich kouč Lubomír Krejčíř, bude to pro něj již 50. trenérská sezona v jeho dosavadní kariéře. „Nad tím jsme ještě upřímně ani nepřemýšleli, ale jestli tomu tak skutečně bude, bude naše motivace ještě o to vyšší," uzavřel Tomáš Prošvic bojovně.

