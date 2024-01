Házenkářky olomoucké Zory odehrály po téměř dvouměsíční pauze způsobené pořádáním mistrovství světa svůj první zápas, který byl zároveň i úvodním mačem tohoto kalendářního roku. Jejich první ponovoroční kroky vedly do hlavního města na palubovku aktuálně nejlepšího českého týmu v tabulce - pražské Slavie. A zápas s favoritkami jim úplně podle představ nevyšel, což dokazuje i konečná prohra o sedm branek.

Ilustrační foto | Foto: DHK Zora Olomouc

Ze začátku to Hanačkám celkem šlo a brzy se ujaly vedení 4:1. Pak se ale začaly prosazovat i sešívané hráčky, které se zanedlouho ujaly vedení o šest branek. Reprezentační brankářka Kudláčková svou bránu zavřela a po poločase svítilo na informační tabuli skóre 12:19.

„Nejvíce nás bohužel zradila střelba z jasných brankových příležitostí. To byl slávistický klíč k vítězství, protože vždy po našem nezdaru se vydala do protiútoku a skórovala. Jinak jsme se ale silnému soupeři v mnoha aspektech vyrovnali. Je také dobré zmínit, že Petra Kudláčková není jen gólmanka reprezentace, ale aktuálně i jedna z nejlepších brankářek Evropy. To byl ten hlavní rozdíl mezi oběma celky," popisoval průběh zápasu asistent trenérky Lucie Fabíkové Jan Bělka.

Zápas pak v podobném gardu pokračoval i po změně stran. Pražanky si postupem času vybudovaly až jedenáctibrankový náskok, jehož zboření už pro domácí hráčky představovalo skoro až nadlidský výkon. I přes jejich korekci v závěru tak siréna zazněla za stavu 27:34.

Olomoučanky tak s devíti body zůstávají na osmém místě tabulky, mezi českými celky si pak udržují místo páté. Na Písek, který je nyní mezi českými týmy čtvrtý, však ztrácejí pouhé dva body. Příští zápas odehrají v sobotu 13. ledna na palubovce slovenské Šaľy.

DHK Zora Olomouc – DHC Slavia Praha 27:34 (12:19)

Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmičky: 6/5:3/3. Vyloučení: 0:2. Diváci: 220.

Olomouc: Polášková, Habermannová – Malinová 3, Jansová 2/1, Kräuterá, Protivánková 1, Trumpešová 1, Roupcová 2, Krejzlíková 1, Horáková 1. Vasiljeva, Možíšová 1, Machačová 5, Dańková 5/4, K. Kubálková 5. Trenérka: Lucie Fabíková.

Slavia Praha: Kudláčková 1, Malá – Holečková 2, Franková 5, Motejlová 2, Koubová 2, Pejšová, Vostárková,Novotná 1, Holeňáková 8, Fryčáková, Zimová 2, Míšová 5, Doležalová 1, Švihnosová 5/3, Vavroušková. Trenér: Daniel Čurda.