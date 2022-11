„Bod z Mostu se vždycky počítá. Navíc když to po celých šedesát minut bylo opravdu vyrovnané utkání. V závěru nám pak chybělo trochu štěstí a mohli jsme je mít oba, takže za mě určitě spokojenost, holky si hrábly až na úplné dno," těšilo po zápase kouče olomoucké Zory Libora Malínka.

Vývoj skóre byl už od prvních minut opravdu velice vyrovnaný a žádný z celků se nedostal do většího vedení než o dva góly. Na poločasovou přestávku se tak šlo taktéž za vyrovnaného stavu 14:14.

Po změně stran se opakovalo úplně to samé. Těsné vedení se přelévalo ze strany na stranu a ještě dvě minuty a sedm vteřin před koncem vedly Hanačky o dvě branky 25:23. O tento nadějný náskok ale nakonec kvůli brankám Cholevové a Stříškové přišly. Obě družstva si tak rozdělily po bodu.

„Myslím si, že holky pochopily, že vlažně se nedá hrát s žádným družstvem a ukázaly, že když do toho opravdu pořádně šlápnou a budou dodržovat pokyny, že to může fungovat i na tak silné družstvo, kterým Most bezpochyby je. Jedním z hlavních prvků byla ohromně zlepšená obrana," zdůraznil olomoucký lodivod.

VIDEO: Konec trápení! Mora doma ulovila Tygra dvěma přesilovkami

Nyní jsou tak Olomoučanky v tabulce s pěti body na osmém místě tabulky. Už v sobotu je pak čeká další zápas. V rámci devátého kola doma přivítají aktuálně třetí pražskou Slavii.

„Slavia hraje ve velice dobré formě, což dokazuje i pohled na tabulku. I přesto, že budeme hrát doma, nás nečeká nic lehkého. Budeme se na to připravovat i za pomocí videa a cílem bude navázat právě na výkon z Mostu," uzavřel Libor Malínek.

DHK Baník Most – DHK Zora Olomouc 25:25 (14:14)

Rozhodčí: Brzósková, Sovová. Sedmimetrové hody: 3/3:4/4. Vyloučení: 2:3.

Most: Müllnerová, Kašparová – Holanová 2, Stříšková 4/2, Andrýsková 4, Šutranová, Pokorný, Mikulčík 4, Cholevová 7/1, Ecksteinová, Špone, Kroftoví, Poláková 1, Kostelná, Somionko 2, Mikulášková 1. Trenér: Adrian Strozík.

Olomouc: Polášková, Habermanová, Spurná – Závišková Jansová 4, Protivánková, Roupcová 2, Krajčovičová 1, Krejzlíková, Smějová 5/2, Fryčáková 4, Možíšová 2, Machačová 2, Kuxová 4/2, Kubálková 1. Trenér: Libor Malínek