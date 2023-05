Házenkářky olomoucké Zory rozehrály na domácí palubovce dvojzápas o bronz proti Písku remízou. Zápas, ve kterém se dlouho ani jeden z celků nedokázal dostat do většího než dvoubrankového vedení, nakonec skončil 34:34 a do odvety na jihu Čech tak nechal vše otevřené.

Házenkářky Olomouce. Ilustrační foto | Foto: DHK Zora Olomouc

„Myslím si, že to bylo vyrovnané utkání, oba poločasy se tahaly a jsem rád, že na konci jsme to, jak se říká, nezabalili," říkal po zápase olomoucký kouč Libor Malínek.

V první půli se těsné vedení přeléalo ze strany na stranu a největším se pro domácí bojovnice stalo hned ze startu, kdy vedly o dvě branky. Nejdříve 2:0 a poté 3:1, 5:3 a 6:4. Joihočešky oproti tomu dvoubrankového vedení dosáhly pouze jednou za stavu 11:13. Přesto to však byly ony, kdo měl po poločase navrch. V poslední sekundě před sirénou totiž jednu ze svých dvanácti branek vstřelila Iveta Korešová. Stav byl tedy 20:19 ve prospěch hostujících hráček.

Po změně stran pak ještě chvíli trvalo status quo z první půle, potom se však hostky lehce utrhly ze řetězu a nasadily ke čtyřbrankovému trháku. Z tohoto klinče se pak Hanačky dlouho nemohly dostat, stejně to ale nakonec dokázaly. Zejména díky jedenácti přesným zásahům Ivy Záviškové nakonec dokázaly utkání dovést ke konečné remíze v poměru 34:34.

FOTO: Horáci dojeli na Kopné sedmí, Petr Leher dvanáctý

„I když jsme prohrávali o čtyři branky, holky zabojovaly a závěr jsme zvládli velice dobře. Buďme rádi za remízu. V prvním poločase nám zápas nevyšel v obraně, dostali jsme dvacet branek. I když jsme se na to připravovali, tak se nám nepodařilo eliminovat jejich střelkyně, hlavně Korešovou a Svobodovou. Těch branek padalo strašně moc, v druhé půli jsme to tou obranou trošku narušili, a to přispělo k remíze,“ uzavřel Libor Malínek.

Série se tak nyní stěhuje do Písku, kde se o jejím osudu definitivně rozhodne. Zápas se odehraje v sobotu 20. května od 15 hodin.

DHK ZORA Olomouc – TJ Sokol Písek 34:34 (19:20)

Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmičky: 6/7:5/5. Vyloučení: 1:4. Diváci: 280.

Olomouc: Polášková, Š.Spurná, – Závišková 11/4, Jansová 6, A. Kubálková, Protivánková , Roupcová 2 , Krajčovičová 2 , Krejzlíková, M. Spurná, Fryčáková 2 , Možíšová 3, Machačová 3, Kuxová 2/2 , K. Kubálková 2. Trenér: Libor Malínek.

Písek: Bezpalcová, Peslová, Kržová – Nosková, Bárová, Plojharová, Korešová 12/5, E. Svobodová 3, Bicanová, M.Svobodová 8, Stellnerová 5, Chlupová 3, Boorová 3. Trenér: Jan Pavlovský.