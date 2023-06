V pátek 2. a v sobotu 3. černa proběhl v Litovli již jubilejní desátý ročník Mini Cupu v házené. Tradiční akce byla letos rozšírena na celkových 32 účastníků, z nichž dorazilo nakonec 31. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kterými byly U9 a U11.

Minicup v házené - Litovel 2023 | Video: Deník/David kubatík

„Jelikož už máme ten jubilejní ročník ročník, pojali jsme to letos trochu velkolepěji. Přidali jsme dalších osm týmů navíc a také i jedno nové hřiště u základní školy Jungmannova," říká hlavní pořadatel Radovan Šimek.

Vítězi v kategorii mladší miniházené se stali borci z Velké Bystřice, kteří nejdříve suverénně ovládli základní skupinu, ve které v sedmi zápasech neztratili ani bod a ani poté neměli s nikým slitování. Ve čtvrtfinále odstavili domácí Litovel poměrem 23:16, v semifinále rozstříleli Hostěrádky-Rešov 21:10 a i finále se v jejich podání stalo formalitou. Velké Meziříčí bralo stříbro po výsledku 8:28. Bronz pak získaly Hostěrádky-Rešov, které porazily Žeravice 19:6.

Starší kategorii pak ovládl domácí litovelský Tatran. Ten také ani jednou nezaváhal v základní skupině, ve čtvrtfinále si poradil s Horkou nad Moravou 25:10, v semifinále porazil ve velmi vyrovnané bitvě Hostěrádky-Rešov 24:23 a ve finále pokořil Kostelec na Hané 29:18. Třetí místo pak proti Velkému Meziřící vybojovali mladíci z Hostěrádek-Rešova poměrem 20:17.

„V minulých letech se také hrály pouze zápasy ve skupinách a letos jsme pro zatraktivnění přidali i play-off. Chtěl bych však zdůraznit, že u miniházené nejsou výsledky ani náhodou tím nejdůležitějším. Tím je totiž počet sportujících dětí, kterých tady dorazilo přes 300. Jedná se pro ně o takový festival zakončení sezony," pokračoval Šimek.

Celý turnaj se konal jak v házenkářské hale na ulici Vítězná, tak i na přilehlém venkovním hřišti a nově také na hřišti u základní školy Jungmannova, jen pár kroků parkem okolo překrásného Uničovského rybníka.

„Jsem velice rád, že nám na jedničku vyšlo počasí. Není ani takový pařák, jako už mnohokrát. Tento termín už ale máme vyladěný, protože víme, že bývá nejméně deštivý. Je ale fakt, že před tkovými dvěma týdny jsme z toho měli trochu strach. Museli bychom totiž celý program narvat do haly a to by turnaji rozhodně nepřispělo," uzavřel Radovan Šimek.