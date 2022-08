Od tohoto týdne jsou ale Zory již v plném počtu a mohou se společně připravovat na sezonu, ve které budou obhajovat loňský bronz.

„Od středy 27. července nás čeká soustředění, kde už se budeme věnovat hlavně hře s míčem. V plánu je oprášení všech kombinací a také začlenění nových hráček do kádru. Celé to proběhne v naší hale, kde budeme spát a třikrát denně trénovat. Celé družstvo tak bude až do soboty pohromadě,“ vysvětluje olomoucký stratég.

Hanačky další ročník MOL ligy rozehrají v sobotu 3. září, kdy pojedou na palubovku Dunajské Stredy. Do té doby je ale čeká pořádné penzum přípravných střetnutí. „Se zápasy začínáme už v sobotu 13. srpna, kdy nás čeká olomoucký Pohár Míru, za další týden pak turnaj v Šale a mezi tím i samostatná přípravná utkání. Koncem srpna nás pak čeká měření sil s reprezentací Portorika, která u nás tou dobou bude na soustředění,“ líčí kouč Zory.

A jak bude vypadat olomoucký kádr? Zory se musely rozloučit hned s pěticí svých stěžejních hráček. Kariéru ukončily Tereza Kubáčková s dosavadní kapitánkou Klárou Sovovou, do německého Baxtehude zamířila Magda Kašpárková a s týmem už nebudou pokračovat ani dvě Slovenky Valentina Kapsová se Zuzanou Háladikovou.

„Změn nastalo plno. Odešlo nám pět poměrně platných hráček a kádr jsme doplnili dorostenkami. Dá se tak říct, že jsme provedli takovou generační výměnu. Až příprava ukáže, jak se nám to podařilo. Nějaké konkrétnější ambice bych tak raději komentoval až tak za měsíc, když už uvidíme, na čem jsme. A také, až i ostatní družstva odkryjí své karty,“ krčí rameny hanácký lodivod.

Jak už bylo řečeno, Hanačky začnou ligu proti loňským finalistkám slovenské části MOL Ligy z Dunajské Stredy. Ve druhém kole potom navíc zamíří i na palubovku českých finalistek z Plzně. Z toho vyplývá, že Malínkův mladý výběr nečeká vůbec nic lehkého.

„Je fakt, že jsme si představovali trošku lepší úvodní rozlosování. Jak Dunajská Streda, tak i Plzeň jsou opravdu top družstva, která budou hned od začátku mířit na přední ligová umístění. S tím se ale nedá nic dělat. Uvidíme, jak se s tím dokážeme poprat,“ uzavřel Libor Malínek.