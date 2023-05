První zápas semifinálového dvojzápasu s obhájkyněmi titulu z Mostu mají házenkářky olomoucké Zory za sebou, nyní je čeká odveta na severu Čech. A nečeká je vůbec nic jednoduchého. Na domácí palubovce totiž prohrály poměrem 23:28 a tuto pětibrankovou ztrátu tak nyní budou muset mazat. I tak ale jedna z klíčových postav celku Nikola Jansová věří, že to svěřenkyně kouče Libora Malínka mohu soupeřkám ještě pořádně zkomplikovat.

Sestřih z prvního zápasu semifinále play-off DHK Zora Olomouc - DHK Baník Most | Video: Zdroj: DHK Zora Olomouc

„Zlom v zápase nastal po neproměnění našich vyložených gólových příležitostí. Díky tomu se chytla Charlotte Cholevová. Klíčová hráčka soupeřek, na kterou jsme se připravovaly, nám nakonec dala jedenáct gólů. Skvěle navíc zachytala brankářka Müllnerová," popisovala Nikola Jansová hlavní příčiny porážky o pět gólů, která se po velice vyrovnaném průběhu začala rodit v posledních minutách první půle a vygradovala pak po změně stran.

I tak se ale Hanačky nevzdávají a už spřádají plány, jak to Severočeškám zítra ještě pořádně znepříjemní. „Nálada je dobrá. Jsme rády, že jsme v play-off a určitě do Mostu nepojedeme na výlet. Určitě se budeme chtít porvat, když už ne o postup, tak alespoň o dobrý výsledek. Už jsme si některé situace ze zápasu společně vyhodnotily na videu. Každá se také díváme na jednotlivé hráčky, které hrají proti nám," říká.

„Určitě by na ně mohlo platit, když s nimi udržíme tempo, omezíme oproti prvnímu zápasu na minimum tvoření technických chyb, zpevníme obranu a budeme více proměňovat šance. Díky tomu by soupeřky neměly ani tolik rychlých útoků," dodává.

Dle jejich dalších slov také vyplývá, že i po zdravotní stránce na tom Olomoučanky nejsou vůbec špatně. „Na to, že je konec sezony, jsme na tom zdravotně velice dobře. I sil máme dostatek. Doufám tedy, že to ty dva týdny ještě vydrží, nikdo nám neodpadne a dohrajeme to ve zdraví," konstatuje.

Zápolení o cenné kovy v Mol lize však není jedinou aktuální sportovní radostí této 27leté pivotmanky. V uplynulých dnech jí totiž přišla i pozvánka do širšího kádru české reprezentace.

„Jsem za to moc ráda, protože doteď jsem hrávala pouze za juniorky, navíc ještě na spojce, místo na pivotu. Uvidím, jestli se mi podaří dostat se alespoň na nějaký reprezentační sraz. Vím, že jeden má proběhnout v červnu, ale pozvánku jsem na něj zatím nedostala," uzavřela Nikola Jansová.