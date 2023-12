„Byl to neskutečný zážitek. Zvlášť pro mě, když jsem byla na prvním seniorském mistrovství. Myslím, že na to budu určitě vzpomínat ještě dlouho. Trošku mě sice mrzí, že jsme to ještě alespoň o jedno místo nevylepšily, ale alespoň jsme do toho daly s holkama poslední zbytky sil," popisuje událostí posledních dnů a týdnů.

České ženy vedl na mistrovství světa zkušený kouč z házenkářsky vyspělého Norska Bent Dahl, který tým převzal v roce 2022 a hned na první pokus s ním dokázal vybojovat tento úspěch. A jeho práce si váží i Kuxová.

„Myslím si, že se ta hra pod ním trochu změnila. Používáme jiné kombinace, spoléháme na rychlost a kompaktní obranu," pochvaluje si.

„Ukazuje se, že využívat lidi z házenkářsky vyspělejších zemí se vyplácí. Bude ale těžké tu špičku dohnat. I kvůli hráčské základně a celkové popularitě toho sportu. U nás je přece jen mnohem populárnější třeba fotbal nebo hokej. Věřím ale tomu, že to časem zvládneme," dodává.

A aby tato slova potvrdila, podpořila je ještě zážitkem ze semifonálového střetnutí mezi Norskem a Dánskem, který společně se svými spoluhráčkami navštívila v herningské Jyske Bank Boxen. „Velice jsme si to užily. Ta atmosféra byla neskutečná. Ani jedno místo v hale nezůstalo volné a bylo vidět, že ti lidé tím opravdu fanaticky žijí. I to je jeden z rozdílů oproti Česku," popsala olomoucká odchovankyně.

Je to úplně něco jiného

Ta po konci minulé sezony, ve které s olomouckou Zorou získala bronz v MOL lize, přestoupila do nejlepšího českého týmu z Mostu, který navíc funguje na profesionální bázi. „Je to teď úplně něco jiného. Byla jsem do té doby zvyklá žít u rodičů a to osamostatnění se mě už začínalo tak trochu lákat. Teď mi rodina samozřejmě chybí, ale jednou se to prostě stát muselo a jsem za to ráda," říká.

Nyní se ale na krátký čas rodačka z Litovle vrátí. Na dveře totiž klepou vánoční svátky. Jak ale sama přiznává, bude to opravdu jen na malou chvíli. „Mezi svátky se budu muset vrátit kvůli dvoufázovým tréninkům a po novém roce znovu začneme s přípravou na pokračování soutěže," vysvětluje.

Zahrajeme si až až

A s jakými ambicemi bude vstupovat do nového roku 2024? „Bude důležité, aby se vydařila jak kvalifikace na EURO, tak i na olympiádu. Budeme tam mít dvakrát Nizozemsko, takže si zahrajeme až až. Hrozně se na to ale už teď těším," uzavřela Natálie Kuxová.