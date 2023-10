Pořádné rozčarování přinesl do týmu olomoucké Zory los osmifinále českého poháru. To, že jim jakožto týmu MOL ligy může přinést další tým z nejvyšší soutěže už sice bylo jasné předem, že však budou muset s notně oslabeným celkem naprosto nelogicky cestovat přes celou republiku na palubovku jednoho z největších favoritů z Mostu, jim však do hlavy úplně nešlo. Marné byly všechny pokusy o odvolání, a tak se s polodorosteneckým kádrem na sever Čech vydali. Mostečanky navíc do zápasu nastoupily v plné sestavě, a tak se stalo to, co se muselo stát. Konečný výsledek 42:20 mluví za vše.

Házená: Zora Olomouc - Baník Most (27.9.2023) | Foto: DHK Zora Olomouc

„Český pohár se losuje podle nějakých pravidel. A jedno z těch pravidel je také geografické umístění jednotlivých klubů. A většinou se klubům z nižších soutěží přidělují kluby z MOL ligy právě podle tohoto rozmístění. Letos to bohužel vyšlo trošku špatně, protože tam klubů z nejvyšší soutěže bylo trošičku více. Bylo by ale, alespoň podle nás, logické, kdyby se Havlíčkův Brod přidal na Moravu a nalosovalo by se to klasicky systémem Morava spolu a Čechy spolu," uvedlo vedení olomouckého klubu.

Ač by se mohlo zdát, že tato nespokojenost olomouckého klubu nevychází v podstatě z ničeho racionálního, neboť stejné podmínky platily pro všechny, není to rozhodně tak. Například brněnské Bohunice dostaly Zlín, pražské Vršovice Plzeň a pražská Slavia dokonce městečko ležící v těsné blízkosti hlavního města - Hostivice.

„Když to řeknu blbě, tak hráčky Slavie mohly do Hostivic v podstatě dojet tramvají. Nám pak byl nalosován Most a jako jediní jsme tak museli cestovat přes celou republiku. A je rozdíl zaplatit 30 korun za tramvaj nebo 30 000 korun za autobus. Odvolali jsme se tedy, naše stížnost však byla exekutivou svazu zamítnuta," pokračoval zdroj z olomouckého vedení.

Kam za sportem: Pokračují fotbalové soutěže, startuje volejbalová extraliga

Dlouhým a nákladným cestováním ale trable Hanaček nekončily. Přidaly se k nim totiž i další problémy s poskládáním odpovídajícího kádru, který by mohl úřadujícím vicemistryním a jen o skóre druhému celku aktuální tabulky čelit se ctí. A to se nepodařilo. Vinou zranění, nemocí a již předem nahlášeného volna mnohých opor týmu do Mostu odjelo sedm starších dorostenek doplněných o nejmladší hráčky áčka. Nikdo se tak rozdílu v konečném skóre nemohl divit.

„Jsme rádi, jak se toho mladá děvčata zhostila, ale proti Mostu v plné sestavě a domácím prostředí to byl rozdíl takových tří tříd. Nemohl to pro ně být úplně nejlepší zážitek. To samé asi platí pro diváky či mostecké hráčky," uvedl zástupce klubu a na závěr ještě dodal: „Chci ale říct, že losování samozřejmě proběhlo čestně. Jen jsme čekali, že dojde k mnohem logičtějšímu přiřazení nejbližších týmů v rámci pravidla geografického rozložení. Teď už nám nezbývá nic jiného, než se soustředit na další utkání v Michalovcích."