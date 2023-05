Házenkáři Litovle mají za sebou první zápas baráže o extraligu, ke kterému nastoupili na palubovce předposledního celku uplynulého ročníku nejvyšší soutěže z brněnských Maloměřic. Ač v utkání prohrávali chvíli před koncem již o šest gólů, dokázali závěrečným vzedmutím snížit na poměrně přijatelný konečný výsledek.

Házenkáři Litovle. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Výsledek je hratelný. V zápase jsme se dostali do nepříjemné situace, kdy jsme měli zraněného a navíc pak ještě byl Hlavenka vyloučen do konce utkání. Než jsme se s tím vyrovnali, tak soupeř odskočil na rozdíl šesti branek. Naštěstí se nám to pak do konce utkání podařilo zkorigovat," popsal zkráceně průběh zápasu litovelský kouč Lubomír Krejčíř, který sám v průběhu zápasu uviděl červenou kartu.

Ze začátku měli domácí extraligisté navrch jak herně, tak i výsledkově, když se ujali vedení až o čtyři góly. Ve 20. minutě však už vedli Hanáci a v posledních deseti minutách úvodního poločasu se těsné vedení přelévalo ze strany na stranu. Nakonec na ukazateli skóre svítil stav 14:13 pro Brňany.

Postupem času se domácí borci dostali do poměrně pohodlného vedení, které sedm minut před koncem činilo až šestibrankový rozdíl. Hanáci se však nevzdali a během pěti minut snížili z 22:28 na 26:28. Nakonec inkasovali ještě jednou z ruky Libora Horuta a prohráli 26:29.

Olomoucké házenkářky rozehrály bitvu o bronz domácí remízou

„Rozdíl mezi Maloměřicemi a soupeři, které jsme potkávali doteď, byl hlavně v určité zkušenosti. Na druhou stranu jsou ale výkonnost a objem tréninků na spodku extraligové tabulky podobné těm našim. Až na tu vyhranost bych tak řekl, že jsme s Maloměřicemi v podstatě na stejném levelu," pokračoval litovelský lodivod.

V odvetě, která se odehraje v litovelské hale v sobotu 20. května, tak budou muset domácí borci stahovat tříbrankovou ztrátu. I tak ale mohlo být pro ně hůř a Lubomír Krejčíř si je toho plně vědom.

„Psychická výhoda bude na naší straně. Bude to totiž soupeř, kdo bude mít nůž na krku. Ač tedy samozřejmě chceme uspět také. Bohužel ale máme jisté personální problémy a teprve uvidíme, jak se nám to na další týden podaří dát dohromady. Porážka o tři góly ale hrát roli určitě nebude. Začne prostě nové utkání. Znovu od nuly," uzavřel.

SHC Maloměřice Brno – Tatran Litovel 29:26 (14:13)

Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmičky: 2/1:5/3. Vyloučení: 4:4. ČK: Svoboda – Hlavenka.

Maloměřice: Ženatý, Horut 6/1, Kolář, Zourek, Zaplatílek, Drásal 2, Hliničan, Krošík, Tejzr 2, Svoboda 4, Ipser 5, Mazač, Korger 5, Koubek 5. Trenér: František Urban.

Litovel: Hlavenka, Prošvic 5/2, Tkadleček 3, Vincour 1, Čikl 1, Jindra, Kráčmar, Šmíd 6, Faltýnek, Pohlmann, Dvorský, Semerád 1, Barabáš 1, Nolč, Mrnuštík 7/1, Štencl 1. Trenér: Lubomír Krejčíř.