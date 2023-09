„S přípravou jsem spokojen tak na 90%. Byl bych raději, kdyby byla delší a aby se všichni mohli účastnit všech tréninků. I tak jsme ale, i díky soustředění v Kostelci, měli tréninkových jednotek poměrně dost. A myslím si, že ti, kteří to absolvovali celé, budou jak kondičně, tak i herně připraveni skvěle. Ti kteří měli různé pracovní či jiné problémy, to budou muset rychle dohnat," říká zkušený litovelský kouč Lubomír Krejčíř.

V minulé sezoně jeho svěřenci skončili v prvoligové tabulce na druhém místě a vybojovali si tak zaslouženou účast v baráži. V té se střetli s předposledním celkem extraligy z brněnských Maloměřic. Na jihu Moravy však prohráli 26:29 a nepomohl jim potom ani heroický výkon na domácí palubovce, kde vyválčili remízu 28:28. Celkové skóre k nim bylo nekompromisní v poměru 54:57.

To je ale nezastavilo a dle slov kouče je jasné, že se o něco podobného budou chtít Litovelští pokusit znovu. „Budeme chtít hrát, tak jako minule, špici soutěže a vyhrávat, aby tady ten poloamatérský sport všechny bavil. To, jestli budeme chtít atakovat třeba postup, bude už otázka spíše na management. Žádný tlak na nás ale zatím v tomto směru vyvíjen není," uvedl.

Do karet může Hanákům hrát fakt, že až dosud se úspěšná sestava z loňska nijak neobměnila a oni tedy mohou pouze zdokonalovat to, co už mají natrénováno. „Přes léto jsme trénovali už zažité věci. Chceme se ještě pověnovat defenzivě, ve které máme ještě nějaké rezervy. Soutěž bude těžká a vyrovnaná. Silné bude určitě béčko Dukly Praha a HAOLK má také velké ambice. Klíčové budou venkovní zápasy," uzavřel Lubomír Krejčíř.

Kufrik: Cílem je udržení soupeře pro další další ročníky

Podobně dobré pocity, avšak naprosto rozdílné ambice, má i velkobystřický trenér Roman Kufrik, který je u týmu nově poté, co na postu hlavního trenéra vystřídal Michaelu Kaczmarczykovou.

Vzhledem ke spojení s HAOLKem budou nyní hrát 2. ligu hráči, kteří až do minulé sezony hráli divizi, tedy čtvrtou nejvyšší soutěž, za velkobystřičské béčko.

„Letní příprava probíhala docela dobře. Přivzali jsme k sobě i starší dorostence. Někteří kluci pak trénovali zároveň i s HAOLKem. Protože ale byly prázdniny a časy tréninků byly dřívější, mnozí pracující je nestíhali. To se teď snad změní. Absolvovali jsme i dvoufázové soustředění tady ve Velké Bystřici," okomentoval již uplynulé období několika posledních měsíců a dodal: „Hlavní věcí, na které jsme se snažili zapracovat, byla fyzická připravenost. To je alfa a omega všeho."

Tak jako v Litovli, i ve Velké Bystřici si mohou do jisté míry mnout ruce, že jim sestava nenabyla žádných změn a bude tedy pokračovat ve stejné podobě jako v minulém ročníku.

Většina kluků si tuto soutěž vyzkouší poprvé, naší ambicí je tedy střed tabulky. Dalšími cíli bude, aby se kluci ještě lépe sehráli, zjistili, jak to vypadá a zajistili tak do dalších let podmínky pro rozvoj dalších hráčů, kteří se nedostanou do první ligy," uzavřel Roman Kufrik.