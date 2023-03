„Příprava probíhá jako vždy. Je to přece jen standardní utkání, byť tedy o první místo. Zastávám názor, že žádné speciální přípravy ovoce nenesou. Důležité je udržet potřebný rytmus týmu. To ale neznamená, že by se jednotlivé klady i slabiny soupeře v tréninkovém procesu od začátku týdne neobjevovaly," popisuje aktuální situaci v týmu trenér Lubomír Krejčíř.