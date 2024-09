Embedded developer C++ pro Windows a Linux (80 - 120.000 Kč) Hledáme Embedded developera s bohatými zkušenostmi v oblasti C++. Pokud mimo jiné máte analytické myšlení, oplýváte proaktivním přístupem a týmovým duchem, zašlete nám životopis, budeme moc rádi za setkání s Vámi. Jsme mezinárodní firma, která na trhu působí od roku 2006. Zabýváme se vývojem pro různá odvětví. Určitě stojí za zmínku to, že zajišťujeme vývoj řídicího softwaru pro elektronové mikroskopy. Také se specializujeme na vývoj technologií v komplexních řešeních pro bankovní a finanční sektor. Setkáte se tu i s vývojem softwaru pro výrobní prostředí. Nejvíce používáme technologie jako je Java EE s frameworky Spring a Hibernate, C++, C#, ASP.NET MVC a .NET Core, TypeScript a Angular. V naší firmě panuje příjemná a neformální pracovní atmosféra, kde kolektiv zaměstnanců je pohodový a všichni si navzájem tykají. Zakládáme si na ocenění dobře odvedené práce prostřednictvím adekvátních odměn a férového jednání. Náplň práce: budete součástí týmu SW vývojářů, architektů a testerů, vyvíjecích aplikace používané zákazníky po celém světě, vyvíjet budete primárně v C++ pro Windows nebo Linux, *budete navrhovat a realizovat přání zákazníka ohledně vývoje softwaru na míru, zároveň budete rozvíjet a udržovat současné softwarové řešení zákazníka. 65 535 Kč

