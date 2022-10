„Cítíme euforii a radost z vítězství. Bylo to velice bojovné utkání a věřím, že i velmi atraktivní jak pro diváky, tak pro každého hráče v našem týmu. Bylo totiž vidět, že do toho dal každý své maximum, ať už byl na lavici nebo na hřišti," rozplýval se po zápase velkobystřický kapitán a autor sedmi gólů David Mužík.

Velká Bystřice byla v utkání outsiderem i přes špatné hranické výsledky z poslední doby. Kde nakonec viděl jednatřicetiletý borec, který má bohaté zkušenosti i s extraligou, příčinu zlomení konečného výsledku na domácí stranu?

„Celou dobu jsme se s nimi tahali a bylo to stále o jeden, maximálně o dva góly. Ať už pro nás, nebo pro ně. Nakonec jsme to ale vyrovnali, poměrně dlouho se to tahalo, pak se nám podařilo otočit a pak už si jenom pamatuji, jak nás Pepa Dobeš poslal minutu a půl před koncem do dvoubrankového trháku," popisoval.

FOTO a VIDEO: Překvapení ve Velké Bystřici! Extraligové Hranice v poháru končí

„Pak už záleželo pouze na tom, abychom to ubránili. To bylo těžší i kvůli mému zbytečnému trestu. Kluci to ale zvládli perfektně," dodal.

Podobné typy zápasů jsou vždy pro mužstvo z nižší ligy, ať už se jedná o jakýkoli sport, svátkem a předchází jim z jejich strany často zvýšené úsilí při trénincích nebo speciální typ přípravy, který hráči normálně neabsolvují. To ale nebyl případ Velké Bystřice.

„Na nějakou speciální přípravu nebylo moc času. V neděli jsme totiž hráli v Bystřici pod Hostýnem, kde se nám to bohužel výsledkově nepodařilo. Jak se ale ukázalo, neuškodilo nám to. Dnes jsme skutečně hráli jako jeden muž. Jak v obraně, tak i v útoku," smekl kapitán před svým týmem.

Rozjetý Káňa: Přesilovky bez Krejči? Vzali jsme si šablony, ale bohužel

Dále pak Mužík přiznal, že nic srovnatelného ve své dosavadní kariéře ještě nezažil. „Hrál jsem extraligu ve Zlíně a v Přerově, takže tam ty výsledky byly přece jen trochu jiné. Tady jsme ale postoupili takhle daleko poprvé. A je to dobře. Jsou to hlavně další zkušenosti pro mladé," řekl.

„Nyní jsou na výběr už pouze extraligové týmy. Rád bych si ale třeba zahrál proti Zubří. Jsou to běhaví mladí kluci s potenciálem. Kdybychom se s nimi navíc dokázali co nejdéle držet v kontaktu, nebylo by pak už nic nemožné," pokračoval.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Kapitán velkobystřických házenkářů také doufá, že výhra nad extraligovým favoritem může vlít jeho spoluhráčům novou krev do žil a odrazit je ještě k mnohem lepším výkonům a výsledkům.

„Dokázali jsme si, že už můžeme hrát s kýmkoli a že když manšaft šlape a hráči bojují jeden za druhého, tak můžeme kohokoli i porazit. Máme tady mnoho mladých nadějných hráčů a také těch, kteří si zahráli v extralize. Věřím, že se to projeví už v neděli při ligovém zápase s Dvorem Králové," uzavřel David Mužík.

Zdroj: Deník/David Kubatík