Házenkářky olomoucké Zory to zvládly i napodruhé. V zápase s obhájkyněmi českého titulu z Mostu totiž dokázaly eliminovat útočnou sílu svých soupeřek a po venkovní remíze 25:25 si připsat i tu domácí v poměru 22:22. I nadále tak mohou olomoucké hráčky živit naději na postup do vyřazovacích bojů a obhajobu loňského bronzu.

Lavička olomouckých házenkářek. Ilustrační foto | Foto: DHK Zora Olomouc

„Musíme být s bodem spokojeni. Průběh utkání spěl k zasloužené remíze, na obou stranách vynikaly gólmanky. Myslím si, že obě měly kolem 50%," hodnotil zápas olomoucký lodivod Libor Malínek.

První poločas se nesl v duchu přetahované o každý jeden bod. Na obou stranách dominovaly brankářky, což je dobře vidno i na faktu, že první gól padl až v polovině šesté minuty. Severočešky se pak postupem času sice dostaly do vedení 7:4, které ovšem Hanačky během nedlouhého časového úseku dokázaly smazat. Do šaten se pak šlo za stavu 9:10. Těsně před koncem navíc červenou kartu uviděla hostující Lucia Mikulčík.

Chvíli po začátku druhé půle si Mostečanky vytvořily pětibrankový náskok (16:11, 17:12 a 18:13), který však Malínkovy svěřenkyně dokázaly během několika málo minut poslat do historie. Následně se také díky gólům Kuxové a Fryčákové dostaly do vedení 22:20, to ale v posledních minutách neudržely a připsaly si na své konto alespoň cenný bod za remízu 22:22.

„Druhá půle už byla gólovější. Trochu nám utekl začátek druhého poločasu a dotahování nás stálo dost sil. I když jsme pak vedli o dvě branky, poslední pětiminutovka se nám nepovedla. Možná chyběly i síly. Na konci se asi štěstí přiklonilo trochu na naši stranu při poslední střele. S bodem jsme spokojeni,“ uzavřel spokojený Libor Malínek.

V tabulce mají Olomoučanky tři kola před koncem sedmnáct bodů, díky čemuž jsou z českých týmů na čtvrté a drží si tak naději na postup do play-off. Na Lázně Kynžvart si udržují náskok dvou bodů. V příštím kole je čeká cesta do hlavního města a následný zápas na palubovce Slavie.

DHK ZORA Olomouc – DHK Baník Most 22:22 (9:10)

Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 3/3:3/2. Vyloučení: 2:2. ČK: Lucia Mikulčik (MOST). Diváci: 202.

Olomouc: Polášková, Habermanová, Spurná – Závišková 4/3, A. Kubálková , Jansová 1, Protivánková , Roupcová 1, Krajčovičová 3, Krejzlíková, Fryčáková 3, Možíšová 3, Machačová 1, K. Kubálková, Kuxová 6. Trenér: Libor Malínek.

Most: Müllnerová, Janssen – Stříšková 3/1, Andrýsková, Veslovská 2, Pokorná, Mikulčík 3, Řádová, Cholevová 8/1, Protivová, Ecksteinová, Brabcová 1, Špone 2, Poláková 1, Somoinka 2. Trenér: Jiří Tancoš.