„Nejdříve jsem chtěla hrát fotbal, ale to bohužel nevyšlo. Také kvůli tomu, že to nemělo úplně smysl do budoucna. Tak jsem zkusila házenou a hned na prvním tréninku jsme hráli fotbal, takže jsem byla nadšená,“ směje se devatenáctiletá naděje české házené, která v letošním ročníku MOL ligy obhajuje loňský bronz.

A olomoucká střední spojka se pak rozpovídala i o svém pokračování, tentokrát již ve sportu, kde se k dopravení míče do soupeřovy brány nepoužívá nohou, ale naopak rukou.

„Vždycky jsem byla dost pohyblivá, takže jsem s tím neměla problém. Vytvořili jsme skvělý kolektiv a brala jsem to tedy hlavně z té stránky, že je fajn, že mám nějaký pohyb. Tak jsem si k tomu sportu vlastně i vybudovala vztah,“ líčí.

„To jsem ještě začínala v Tatranu Litovel společně s kluky. Myslím, že mě to velice posunulo dopředu, protože ta hra byla taková agresivnější, surovější. Do dívčího družstva v Olomouci jsem pak přešla někdy ve čtrnácti letech,“ popisuje své začátky.

Výpadky sebevědomí. Sigmu čekají role favorita, Jílek chce do hráčů dostat vášeň

Nutí mě to posouvat se dál

Od té doby uteklo pět let a letos se Kuxová dočkala vítězství v anketě o největší talent minulého ročníku nejvyšší soutěže. Porazila v něm i Charlotte Cholevovou z mistrovského Mostu. Třetí pak skončila Kristýna Königová z Kynžvartu.

„Vážím si toho opravdu moc. Je to vážně něco parádního a hlavně mě to nutí posouvat se dál a pracovat na sobě. Na druhou stranu to ale nic konkrétního nedokazuje,“ říká.

Smutné i veselé loučení

Kromě úspěšného tažení za bronzem v MOL lize si olomoucká naděje zahrála také na juniorském mistrovství světa, na kterém české reprezentantky skončily na celkovém jedenáctém místě. Touto akcí se navíc definitivně rozloučila s mládežnickými kategoriemi.

„Byl to poslední rok s holkami. Věděly jsme to a chtěly jsme proto podat co nejlepší výkon. Užily jsme si to a potom jsme se rozloučily. Bylo to i trochu smutné,“ popisuje a ihned dodává: „Trochu nás to konečné jedenácté místo mrzí. Mohlo to být lepší, na druhou stranu to mohlo dopadnout i hůř,“ hodnotí.

Dospělá repre je jiný svět

A nyní už přišel čas posunout se dál. Devatenáctiletá hráčka už má totiž za sebou svůj první absolvovaný sraz s áčkovou ženskou reprezentací.

„Byl to tak trochu jiný svět. Obrovský rozdíl je třeba v síle, kterou mají holky. Na to si ale holt budu muset zvyknout. Do kolektivu jsem byla přijata dobře, takže to snad bude všechno v pohodě. Chce to všechno jen čas,“ říká.

Šlágr rozhodla penalta. Čechovice bez Šteigla padly v Medlově, ale žijí pohádku

Nový styl přichází ze severu

Posun o úroveň výše ale nebyl pro Kuxovou jedinou změnou v tom, na co byla doposud zvyklá. České áčko totiž nevede nikdo z tuzemských trenérů, nýbrž dvojice Norů Bent Dahl a Tor Odvar Moen. Ti, i podle slov samotné hráčky, přinášejí úplně jiný styl, než je u nás zvykem.

„Je to rozhodně něco jiného. Velký důraz je kladen na běhání a mnohé herní kombinace jsem dosud ani neznala. Myslím si ale, že to bude určitě dobrá změna a už se těším na další spolupráci,“ popisuje.

Přemýšlení nad budoucností

V nejvyšší soutěži Kuxová působí již třetí sezonu v barvách olomoucké Zory. To ale neznamená, že by se snad bránila v rámci MOL ligy nějakému přesunu. „Určitě nad tím v současnosti dost přemýšlím. Brzy budu totiž končit se školou a uvidím, jak se dál rozhodnu. Žádný preferovaný tým ale teď nemám,“ vysvětluje.

Střípky D. Kobylíka: Hapal již kouzlí v Baníku, Chytila vidím v Bundeslize

A samozřejmě by to nemuselo skončit jen v rámci Česka či Slovenska. „Hodně se mi líbí norská a francouzská házená. Nad přestupy do zahraničí ale ještě příliš nepřemýšlím. Musím ale říct, že v Norsku by mě poměrně lákalo i žít. Hlavně kvůli tamní překrásné přírodě,“ uzavírá.