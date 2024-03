„Byla tady výborná atmosféra a jsem velmi rád, že přišli i naši fanoušci. Za to bych jim chtěl obrovsky poděkovat. Takovéto zápasy jsou určitě lepší, než když je prázdná hala a jen ticho v ní," dodal borec, který už si v minulé sezoně připsal své první zkušenosti s extraligou v dresu Brna a v té předminulé pomohl Bohunicím k postupu do druhé nejvyšší soutěže.

„Prvních deset minut bylo vyrovnaných a skóre se dost tahalo. Potom jsme ale podali týmový výkon, dokázali jsme brankově utéct a to nakonec o celém zápasu rozhodlo. Naše poločasové vedení o čtyři branky bylo jednoznačně zlomové, pak už nám to totiž stačilo jen udržovat," pochvaloval si 22letý gólman, který občas přiváděl litovelské střelce až k zoufalství.

Nic tady není špatně

Tento mladý talent tak sice letos opustil ten nejvyšší český vrchol, angažmá v nové vzniklém týmu si ale více než pochvaluje. „Jsme družstvo mladých kluků a jediný, kdo nám to tak trochu kazí, je třicetiletý Ondra Švébiš," říká se smíchem v hlase. „Všichni jsme si navíc skvěle sedli a vytvořili vynikající partu. Nic tady prostě není špatně. A to spolu hrajeme jen nějakých šest měsíců," dodává už mnohem vážněji.

FOTO, VIDEO: HAOLK zaskočil favorizovanou Litovel a ovládl tak okresní derby

Lepší než třetí?

Kouč týmu Radek Flajsar si po zápase v Litovli chválil obrovský potenciál jeho mladých svěřenců a naznačil také, že by se tým v několika následujících sezonách mohl pokusit i o postup do nejvyšší soutěže.

A podobně to vidí i samotný brankář, ač se stále snažil zůstat pokorný: „Krůček po krůčku si za tím samozřejmě půjdeme, nechceme ale nic uspěchat. Jestli to někdy skutečně přijde, to je zatím jen a pouze ve hvězdách. Minulý rok jsme s taktéž prvoligovými Bohunicemi skončili třetí a já prohlásil, že chci skončit ještě lépe. Soutěž je však strašně vyrovnaná a naší prioritou je stále hlavně záchrana," upozornil na fakt, že ač je jeho tým na čtvrté pozici, má ve dvanáctičlenné tabulce stále jen dvoubodový náskok na osmý Zlín.

A jaké jsou osobní cíle talentovaného brankáře směrem do budoucna? „Chci zatím hrát tady, být oporou týmu a posouvat se stále vpřed. Co bude v dál, to zatím opravdu neřeším," uzavřel Jakub Grulich.