FOTO: Zora při domácí premiéře konečně zvítězila. Trenér byl ale kritický

Tak už to vyšlo! Házenkářky olomoucké Zory nastoupily ve třetím kole MOL ligy žen konečně před domácími fanoušky a soupeřem jim byla ostravská Poruba. Domácí hráčky byly v tomto střetnutí favoritkami a to se také začalo od prvních minut potvrzovat. Svěřenkyně Libora Malínka si totiž rychle vytvořily pohodový náskok a ten si udržely, i přes mohutné stahování soupeřek v posledních minutách, až do úplného konce a mohou tak po výsledku 31:28 slavit.

3. kolo MOL ligy žen: Zora Olomouc - Poruba | Foto: Deník/David Kubatík