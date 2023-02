„Jeli jsme do Písku uhrát solidní výsledek. To se ale bohužel nepovedlo. Největší problémy nám dělala dvojice Korešová - Stelnerová, na kterou jsme se připravovali, ale nakonec nám dala více než polovinu branek. To byl jeden z důvodů prohry," říkal po zápase kouč kouč Zory Libor Malínek.