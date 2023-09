Úspěšný vstup do nové sezony MOL ligy mají za sebou házenkářky olomoucké Zory. Po úvodní remíze na palubovce pražské Slavie totiž ve druhém kole porazily před vlastními fanoušky o osm branek slovenskou Šaľu.

Házená: Olomouc - Šaľa (9.9.2023) | Foto: Klára Sovová/DHK Zora Olomouc

„Před zápasem v šatně jsme si říkaly, že bude záležet na tom, jak se vyspíme. Že když se vyspíme dobře, porazíme i Vipers a když špatně… tak to jsem raději ani nedokončila. Jsme moc rády, že dneska nastala ta první varianta a my jsme věděly, že v okamžiku, kdy se nám podaří běhat do rychlých útoků, bude to naše. Je to zkrátka naše parketa," říkala po zápase domácí trenérka Lucie Fabíková.

Na začátku zápasu měly navrch Slovenky, které poměrně rychle utekly do tříbrankového náskoku - nejdříve 5:2, potom 6:3 a následně i 8:5. Poté se ale průběžný výsledek více vyrovnal, lehké vedení se přelévalo ze strany na stranu a nakonec se usídlilo na domácí polovině v poměru 16:15.

Definitivně se pak zápas zlomil ve druhém o poločase po brance Anny Kubálkové na 19:18. Potom totiž do slovenské branky začal padat jeden míč za druhým a zanedlouho bylo jasné, kdo bude po finálním klaksonu spokojenější. I díky 23 brankám, které dohromady nasázelo trio Malinová, Kubálková a Vasilijeva se Hanačky mohly radovat z vítězství 35:27 a se třemi body se usídlit na třetím místě tabulky, když z českých týmů je před nimi pouze Most. Příští zápas odehrají už tuto sobotu na palubovce hodonínského nováčka.

Dneska to samozřejmě rozhodlo to, co jsme chtěly. A to agresivní obrana s rychlými útoky. Když totiž dáme góly z rychlých, mají holky samozřejmě více sebevědomí do postupáku. Nesmím také zapomenout na skvělou Poly v bráně. Dnes si to vyloženě sedlo a já přemýšlím, jak hráčkám naladit spánek, aby si to sedlo i příště," uzavřela Lucie Fabíková s úsměvem.

DHK Zora Olomouc – HK Slovan Duslo Šaľa 35:27 (16:15)

Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmičky: 4/4:3/3. Vyloučení: 6:3. Diváci: 211.

Olomouc: Polášková, Haberrmannová – Malinová 9/4, A. Kubálková 7, Jansová 2, Protivánková, Roupcová 5, Krajčová, Krejzlíková, Horáková 1, Vasiljeva 7, Možíšová, Machačová 2, K. Kubálková 2. Trenérka: Lucie Fabíková.

Šaľa: Furgaláková, Oláhová, Kusynová – Takáčová 1, Vargová 4, Königová 3, Pocsiková 4/3, Ščipová 4/1, Pastoreková 5, Susíková, Dulinová, Pálová 1, Varjassiová 1, Holešová 3, Ravanská 1. Trenér: Peter Pčola.