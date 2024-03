V rámci patnáctého kola 1. ligy házenkářů se proti sobě v rámci krajského, a vlastně i okresního derby postavily celky litovelského Tatranu a HAOLK Velká Bystřice - Olomouc, což je zkratka pro házenkářskou akademii olomouckého kraje. V zápase byli favority domácí, kteří se v případě výhry mohli dotáhnout na vedoucí Duklu Praha. Všechno ale bylo nakonec jinak. Vítězství nemalým rozdílem 35:26 si odvezli talentovaní mladíci.

Oslavy HAOLKu po výhře v Litovli | Video: Deník/David Kubatík

„Rozhodně to bylo těžké utkání od začátku do konce. My jsme ale potřebovali body, a tak jsme se na to připravovali celý týden opravdu pečlivě. Oproti soupeři máme tu nevýhodu, že nemáme žádné zkušené hráče a po celý zápas jsem měl obavy, že už to ke konci nezvládneme. Teď ale před klukama musím jednoznačně smeknout, protože to zvládli na jedničku. Vidím, že máme do budoucna obrovský potenciál," pochvaloval si po zaznění závěrečného klaksonu kouč vítězného HAOLKu Radek Flajsar.

Zápas se až do stavu 7:7 vyvíjel velmi vyrovnaně. Potom to ale přišlo. Únik HAOLKu do vedení 7:10 a 8:11 sice ještě domácí Tatran zachytil a vyronal, další zvrat z 13:13 na 13:20 už byl ale klíčový. I přes snahu domácího favorita s výsledkem ještě něco udělat si už hosté své vysoké vedení drželi a nakonec utkání dovedli k vítězství v poměru 35:26.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Měli jsme zraněné klíčové hráče, včetně Kadlečka a Prošvice, a už jsme to nebyli schopni zkonsolidovat. A stál proti nám tým složený z nejtalentovanějších lidí v regionu. Nepředstavovali jsme si, že prohrajeme takovým rozdílem, ale svou roli už pak hrála i určitá frustrace. Spokojeni nejseme, žádná tragédie to pro nás ale není. Stále ještě jsme v tabulce vysoko a zkusíme se odrazit od té minulé výhry v Jičíně," okomentoval hru i dlouhodobý lodivod litovelského Tatranu Lubomír Krejčíř.

Okresní derby ovládla Šantovka. Šternberk má jistou baráž

Co se pak týče postavení v tabulce, tak se oba týmy dostaly za sebe. Litovel spadla z druhého místa na třetí, když ho o jediný bod přeskočil Vsetín a HAOLK se naopak posunul na čtvrté místo, taktéž o bod před béčko Jičína.

„Zatím jsem s vývojem hodně spokojen. Šli jsme totiž do sezony s obrovským rizikem. Hráči spolu předtím ještě nikdy nehráli, takže jsme je museli dát dohromady, což trvalo několik měsíců. Všichni na nás také ukazují, že máme často hostovačky z extraligy, dnes jsme to ale zvládli bez jediné. Z toho jsem nadšen a věřím, že nás to ještě více nakopne," dodal ještě na úplný závěr Radek Flajsar.

Tatran Litovel - HAOLK TÝM VELKÁ BYSTŘICE - OLOMOUC 26:35 (13:17)

Litovel: Dvorský, Ostrožovič 1/0, Barabáš, Najer 3/0, Jindra, Šmíd 2"2" 7/4, Mrnuštík 7/0, Nolč, Pohlmann, Semerád 1/0, Vincour 2"2", Geist 3/0, Ján, Čikl, Fulneček 4/0. Trenér: Lubomír Krejčíř.

HAOLK: Vodička 3/0, Lakomý, Vladař 2" 6/2, Švébiš 2", Janota Michal 6/0, Grulich, Jahoda 2/0, Menšík 2/0, Kožďál, Schaffner, Vomáčka 1/0, Fegyveres, Možíš 7/0, Hájek 3/0, Dobeš 2" 5/0. Trenér: Radek Flajsar.