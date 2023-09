Ve druhém kole Českého poháru v házené mužů na sebe narazily dva celky z Olomoucka - Velká Bystřice a Litovel. Ty ještě letos spolu hrály druhou nejvyšší soutěž a Litovelští si ještě navíc zkusili baráž o extraligu. Nyní ale už je hodně věcí jinak. Zatímco u hostů to vypadá, že jim forma vydržela a pokusí se úspěšný ročník zopakovat, domácí tým se rozštěpil a přenechal své místo v 1. lize celku HAOLK, tedy Házenkářské akademii Olomouckého kraje. Sami pak budou startovat až v třetí nejvyšší soutěži. Tomuto rozložení sil pak odpovídal i průběh hry a konečný výsledek.

Po ukončení zápasu mezi Velkou Bystřicí a Litovlí | Video: Deník/David Kubatík

„Soupeř je v této chvíli ve stádiu tvorby týmu, takže to bereme s rezervou. Na druhé straně, když za nás v určitých fázích utkání hrála první sestava, tak to vypadalo, že by naše forma směrem k prvnímu mistráku mohla gradovat. Řada věcí měla dobrou úroveň a dalším plusem tohoto utkání bylo, že si zahráli úplně všichni," okomentoval průběh utkání spokojený kouč vítězného litovelského týmu Lubomír Krejčíř.

Hosté dominovali už od prvních sekund zápasu a na konci osmé minuty vedli už 6:1. Alespoň tři góly v řadě se Velkobystřickým podařilo vstřelit až na konci první půlhodinovky, z hlediska výsledku to ale neřešilo mnoho. Dokázali totiž pouze snížit z 8:17 na 11:17. Chvíli před klaksonem oznamujícím začátek přestávky se pak hosté prosadili ještě jednou a do šaten se tak šlo za stavu 11:18.

I začátek druhé půle pak hostům vyšel parádně. Čtyřmi rychlými góly odskočili už na 22:11 a nebylo pochyb, kdo si zahraje následující třetí kolo. Góly se pak do velkobystřické branky sypaly jeden za druhým, až konečné skóre vyrostlo do finální podoby 24:45.

„Hrát proti prvoligovému manšaftu je vždy náročné. My to ale bereme jako kvalitní přípravu na nadcházející sezonu. Kluci se teprve sehrávají, máme tady i čtyři mladší dorostence a je znát, že kádr je užší. Podle toho vypadal i výsledek. Chvíli jsme dokázali držet krok, ale udělali jsme spoustu technických chyb a projevil se diametrální rozdíl v rychlosti," zhodnotil zápas ze svého pohledu i domácí trenér Roman Kufrik.

Házená Velká Bystřice - Tatran Litovel 24:45 (11:18)

Velká Bystřice: V. Pečínka 7/1, M. Pečínka 7, Schneider, Buršík, Čáp 2, Horký 1, Hošek, Nevrlý 1, Klvaňa, Šoustal 2, Janalík, Dzieržava 1, Dvořák 3, Ostrožovič, Vodička. Trenér: Roman Kufrik.

Litovel: Prošvic 2, Tkadleček 7, Šmíd 5, Fulneček 2, Nolč, Maitner 1, Vincour, Geist 6, Štencl 4, Čikl 3, Pohlmann, Ján 2, Protivánek 4, Lép, Semerád 3, Mrnuštík 6. Trenér: Lubomír Krejčíř.