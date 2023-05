Předposlední 21. kolo základní části 1. ligy házenkářů přineslo derby mezi o záchranu ještě hrající Velkou Bystřicí a litovelským Tatranem, který už má po skvěle zvládnuté sezoně jistotu účasti v baráži o extraligu. A v zápase ti bylo poznat. Domácí borci svého soupeře nešetřili a po velkou část hrací doby se udržovali ve vedení. Nakonec ale museli vzít zavděk konečnou remízou v poměru 26:26.

Poslední momenty derby zápasu mezi Velkou Bystřicí a Tatranem Litovel | Video: Deník/David Kubatík

„Prožíval jsem to jako vždycky. To znamená velmi emotivně. Už jsem prostě takový. Za remízu jsem rád, protože domácí měli větší motivaci. My už své postavení a baráž o extraligu máme jistou," říkal po zápase spokojený kouč Litovle Lubomír Krejčíř.

Byť favorizovaní hosté vstoupili do utkání lépe, z prvních šesti střel napálili čtyři tyčky a brzy prohrávali už 0:4. I v dalších minutách pak domácí hráči drželi vícebrankové vedení, které nakonec neudrželi a po úvodní půlhodině svítil na tabuli skóre nerozhodný výsledek v poměru 12:12.

Ve druhém poločase pak litá bitva pokračovala. Domácí znovu několikrát utekli do vyššího vedení, už jistý účastník baráže o extraligu ale zabojoval a zápas nakonec dotáhl ke konečné remíze v poměru 26:26.

„Věděli jsme, proti komu hrajeme, o co hrajeme a že musíme minimálně bodovat. Chtěli jsme také ukázat, že tu házenou hrát umíme. Nachystaní jsme byli dobře a bojovnost nám také nechyběla. Byla ale v naší hře přítomná nervozita. Myslím si tedy, že remíza nakonec zápasu odpovídá. Je to z mé strany ale trochu hořko-sladká radost," říkala po zápase trenérka Velké Bystřice Michaela Kaczmarczyková, jejíž tým se díky tomuto bodu už téměř jistě vyhnul pádu na předposlední sestupové místo.

Volejbalistky Šternberka vyhrály i v Praze a udržely si extraligovou příslušnost

Sympaticky bojující Velkobystřičtí ale na tom mohli být aktuálně úplně jinak. V extrémně vyrovnané tabulce jim totiž stačilo nasbírat o čtyři body více a byli by místo na devátém místě čtvrtí.

„Stačilo tedy skutečně malinko. Na druhou stranu ale stačilo mít o stejný počet bodů méně a padali bychom. Jsem tedy ráda za to, kde nakonec jsme," uzavřela Kaczmarczyková.

V posledním kole čeká litovelské borce domácí střetnutí s pražskými Vršovicemi, Velká Bystřice pak zamíří na palubovku jičínského béčka.

Házená Velká Bystřice - Tatran Litovel 26:26 (12:12)