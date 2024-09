Nástup k zápasu áčka Tatranu Litovel proti bývalým hráčům tohoto klubu v rámci oslav jeho 90 let | Video: Deník/David Kubatík

David Kubatík dnes 12:30

Tak to byla opravdu velká paráda. Litovelská házená oslavila v tomto roce 90 let a je jasné, že takovéto obrovské kulatiny je třeba pořádně oslavit. A to se povedlo. Ve venkovním areálu Sokolovna hned u haly, ve které Tatran hraje své domácí zápasy, se po celý den bavily stovky návštěvníků, kteří měli možnost zhlédnout všechny celky, které pod klub spadají a večer si také užít trochu zábavy s živou kapelou. Nechybělo ani bohaté občerstvení a krásné, na září dost nezvyklé počasí.