„Ideální výkon asi neexistuje, ale jame samozřejmě rádi, že jsme zápas zvládli tak, jak jsme jej zvládli. To znamená naprosto bez nervů. Navíc jsem mohl dát prostor všem hráčkám, což jsem v minulých zápasech určitě nemohl," liboval si po zápase olomoucký kouč Libor Malínek.

Zora chtěla proti poslední Stupavě potvrdit roli favorita, což se jí dařilo už od prvních minut. Už po čtyřech minutách vedla 5:0 a slovenskému celku nepomohl ani oddechový čas. Hanačky dál zasypávaly soupeřovu síť jednou trefou za druhou a ve 21. minutě vedly po čtyřech gólech Ivy Záviškové v řadě propastným rozdílem 14:1. Poté přeci jen trochu zvolnily a v poločase držely náskok 20:6.

„Rozhodl začátek první půle, kdy jsme vycházeli z dobré obrany, Polášková nás několikrát dobře podržela a my jsme pak trestali pomocí dobrých rychlých útoků. Potom už byl ten rozdíl takový, že bylo v podstatě rozhodnuto. Musím ale ocenit, že to soupeřky nevzdaly a hrály naplno až do šedesáté minuty," pokračoval lodivod Hanaček.

Olomouc zbytek utkání kontrovala. Po přestávce už trochu zmírnila střelecké tempo a její počet gólů se nakonec zastavil na čísle 34. Stupava ale nedokázala utkání zdramatizovat a padla o šestnáct branek. Zora tak zvítězila podruhé v řadě a posunula se před Plzeň na osmou pozici.

„Věděli jsme, že Stupava může kousat. Získala body ve Zlíně a potrápila Porubu. Už zkrátka nemá takové výsledky jako v minué sezoně. A já si jen vážím toho, že jsme roli favorita dokázali potvrdit," uzavřel Libor Malínek.

DHK ZORA Olomouc – AHT Tatran Stupava 34­:18 (20:6)

Rozhodčí: Blanár – Opava. Diváci: 100. Sedmimetrové hody: 3/1:4/2. Vyloučení: 4:1.

Olomouc: Polášková , Habermanová, Spurná – Závišková 7/2, Jansová 2, Protivánková, Roupcová, Přikrylová 6 , Krajčovičová 1, Krejzlíková 2, Smějová 1 , Fryčáková 6, Možíšová 1 , Machačová 3, Kuxová 1, Kubálková 4. Trenér: Libor Malínek.

Stupava: Hanzalíková, Mozolová – Griffiths 1, Bahorecová 3, Kováczová 3, Jahodič 4, Kujanová 2/2, Galková 1, Gaspareková 1, Palušová, H. Karkušová 1, Tornócsiová 2, Horváthová, K.Karkušová. Trenér: Peter Olšavský.