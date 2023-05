/FOTOGALERIE/ Oslabený celek litovelských házenkářů nakonec na extraligu nedosáhl. Před domácím publikem ale i tak dokázal sehrát s předposledním celkem nejvyšší soutěže z brněnských Maloměřic slušnou vyrovnanou partii a nakonec s ním i remizovat v poměru 28:28. Kvůli venkovní prohře 26:29 ale propukly oslavy v táboře Brňanů.

Konec utkání baráže o extraligu Litovel - Maloměřice | Video: Deník/David Kubatík

„Bylo by to ještě lepší, kdybychom byli kompletní. Alespoň částečně. Bohužel Vincoura, našeho klíčového hráče, nepustila škola, Mrnuštík se zranil v Brně a Šmíd velmi brzy dostal červenou kartu," říkal bezprostředně po zápase litovelský kouč Lubomír Krejčíř.

Brněnští extraligisté se sice hned na začátku ujali rychlého vedení 5:1, domácí bojovníci se však ani náhodou nevzdali a se slušně fandící halou v zádech se jali ztrátu umazávat. Stále to však byli oni, kdo byl v roli dotahujícího celku, což se umocnilo ve 23. minutě, když uviděl červenou kartu Jan Šmíd. Nakonec díky gólu Štencla z 30. minuty odcházeli na přestávku s pouze jednobrankovým mankem 14:15.

Druhá půle už pak byla naprosto vyrovnaná. Krátce po jejím začátku se Hanáci dokonce dostali na chvíli do vedení v poměru 16:15. Potom Jihomoravané však, vědomi si svého pohodlného vedení z prvního zápasu, ale zápas dohráli do konce naprosto s přehledem. Dvě vteřiny před koncem vyrovnal na konečných 28:28 domácí Dominik Tkadleček.

„Po Šmídově vyloučení jsme už jen improvizovali a hledali řešení. A já myslím, že jsme ho našli, protože jsme na kompletní Maloměřice dokázali najít zbraň chytrou hrou v útoku a využíváním rychlých proskokových hráčů. I obrana pracovala spolehlivě. Bohužel nám tak chyběli ti jeden, dva rozdíloví hráči, kteří by dali ty dva až tři góly, které nám chyběly," lomil rukama smutný, ale hrdý litovelský lodivod.

Pod jeho vedením došla Litovel až k parádnímu druhému místu ve druhé nejlepší soutěži, když se nedokázala dostat pouze před hvězdami nabitý Vsetín a za sebou nechala například Bohunice, béčko Jičína nebo Zlín.

„Sezona byla velmi dobrá. Včetně té barážové série. Ukázali jsme v ní, že se můžeme měřit se spodkem extraligy a při drobném posílení bychom se v ní určitě dokázali i udržet. Teď je otázka, co přinese výměna několika hráčů do příští sezony a jak se nově sestavenému kádru bude chtít pracovat. Hodně hráčů má navíc chuť zůstat," popisuje aktuální klubovou situaci.

„Jednoznačně ale budeme chtít hrát v horní třetině a popřípadě se znovu pokusit o atak postupových příček. Nyní jsou tedy na řadě funkcionáři. Uvidíme, do jaké míry tým složí, aby to nebylo jen sbírání hráčů, kteří jsou zrovna volní na trhu, ale abychom skutečně posílili na postech, na kterých je to třeba. A jak to bude se mnou? Pokud se rozhodnu pokračovat, bude to má 50. trenérská sezona," uzavřel s úsměvem Lubomír Krejčíř.

Tatran Litovel - SHC Maloměřice Brno – 28:28 (14:15)

Celkové skóre: 54:57 (postupují Maloměřice).

Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Sedmičky: 2/3:7/7. Vyloučení: 2:5 ČK: Šmíd – Fiala.

Litovel: Jindra 1, Hlavenka 3, Tkadleček 6, Semerád 2, Štencl 3, Čikl 4/1, Šmíd 2/1, Prošvic 2, Kráčmar 1, Nolč, Pohlmann 4, Stejskal, Barabáš, Dvorský, Faltýnek. Trenér: Lubomír Krejčíř.

Maloměřice: Jung 2/1, Zourek 1, Korger 1, Tejzr, Fiala 1, Koubek Ženatý Kolář 1, Horut 10/6, Ipser 7, Mazač, Svoboda 5, Jirák Krošík, Zaplatílek, Drásal. Trenér: František Urban.