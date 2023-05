Házenkářky olomoucké Zory vstoupily do semifinále play-off proti obhájkyním titulu z Mostu domácí porážkou v poměru 23:28. V odvetě na severu Čech se tak budou muset pořádně otáčet, aby se jim mohlo podařit tuto dvouzápasovou sérii ještě zdramatizovat.

Házená: 1. zápas semifinále: Olomouc - Most 29.4.2023) | Foto: DHK Zora Olomouc

„Tak dneska prohra o pět branek, ten výsledek jsme si představovali před utkáním jiný a chtěli jsme samozřejmě uhrát lepší. Bohužel ten rozdíl tam vidět je," říkal po zápase olomoucký trenér Libor Malínek.

Skóre bylo přitom poměrně dlouhou dobu vyrovnané. Těsné vedení se stále přelévalo ze strany na stranu a až do 23 minuty nevedl ani jeden z celků o více než dvě vstřelené branky. I vinou dvou neproměněných sedmimetrových hodů se ale Mostečanky ujaly vedení 17:13, které které deset sekund před zazněmním poločasového klaksonu zkorigovala tentokrát už proměněnou sedmičkou Iva Závišková.

Druhý poločas už ale definitivně patříl hostkám. Chvíli po změně stran totiž svým soupeřkám utekly až na osmibodový rozdíl, který už byl pro Hanačky nedosižitelný. A i když se jim podařilo jej trochu snížit, blíže než na pět branek se už nedostaly.

Tréninky v Německu? Obrovský skok dopředu, říká házenkářka Magda Kašpárková

„V Mostě to bude velmi těžké, daleko těžší než tady, ale uděláme všechno pro to, abychom to skóre v Mostě srovnali a udělali to semifinále play-off ještě dramatické," uzavřel Libor Malínek na bojovné vlně.

Odveta na horké mostecké palubovce se odehraje v sobotu 6. května od 17.30 hodin.

DHK ZORA Olomouc – DHK Baník Most 23:28 (14:17)

Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmičky: 7/5:2/1. Vyloučení: 4:7. ČK: Mikulášková (Most). Diváci: 338.

Olomouc: Polášková 1, Š.Spurná – Závišková 4/4, Jansová 2, Protivánková 3 , Přkrylová, Roupcová, Krajčovičová 2, Smějová, Krejzlíková, M. Spurná, Fryčáková 1 , Možíšová 4 , Machačová 1, Kuxová 6/2 , K. Kubálková. Trenér: Libor Malínek.

Most: Müllnerová, Jassen – Stříšková 3, Andrýsková 4, Šutranová, Veselovská, Pokorná 1, Mikulčik 2, Řádová, Cholevová 11/1, Ecksteinová 1, Špone 3, Kroftová, Maňáková, Poláková 3, Mikulášková. Tenér: Jiří Tancoš.