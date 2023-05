Házenkářky olomoucké Zory, tak jako v minulé sezoně, nezvládly i přes dobrý výkon semifinálový dvojzápas s obhájkyněmi titulu z Mostu a zahrají si tak o bronzové medaile, které obhajují. V cestě k zisku vzácného kovu jim budou stát hráčky jihočeského Písku.

Druhé semifinále mezi Mostem a Olomoucí. | Foto: Tomáš Urban

„Věděli jsme sice, že ta ztráta je veliká, ale jeli jsme do Mostu s tím, že se to ještě pokusíme zvrátit. I přes to, že jsme nakonec prohráli musím ale zdůraznit, že se holky na hřišti vydaly úplně na maximum a s jejich výkonem jsem velice spokojen. Určitě jsme nepropadli a byli Mostu důstojným soupeřem," říká olomoucký lodivod Libor Malínek.

Zápas měl opravdu velmi vyrovnaný průběh, o čemž vypovídá i fakt, že se ani jeden z celků nedokázal dostat do nějakého většího a hlavně dlouhodobějšího trháku. To šlo dobře vidět i na poločasovém skóre, které činilo 15:13 pro domácí favoritky. O snížení na rozdíl dvou branek se postarala šest sekund před koncem první půlhodinovky Natálie Kuxová.

V druhé půli si sice Severočešky vytvořily až pětigólové vedení v poměru 21:16, to ale bylo rychle pryč a tuhý boj o každou branku pokračoval dál. Minutu a deset sekund před koncem už ale domácí hráčky vedly 31:27 a o jejich postupu nebylo pochyb. I přesto však bojovnice z Hané ještě zabraly a nakonec zápas dovedly k přijatelnému konečnému skóre 31:29.

Béčko Sigmy nastřílelo Vlašimi čtyři góly a míří za jistotou záchrany

Tak jako v minulém ročníku si tedy házenkářky olomoucké Zory zahrají o bronzové medaile. Minule to zvládly proti Lázním Kynžvart, nyní je čeká celek Písku, který v základní části nasbíral o pět bodů více.

„Nebude to vůbec jednoduché. V základní části jsme s Pískem dvakrát prohráli, což se teď budeme snažit obrátit. Písek má základní sestavu hodně kvalitní s asi nejlepší hráčkou celé ligy - Korešovou a reprezentantkou Stelllnerovou," hodnotí olomoucký kouč kvalitu nadcházejícího soupeře.

„Bude to souboj našeho kolektivu, ve kterém nikdo nějak extra nevyniká, s jejich individualitami. Odhodlaní ale jsme. Bude to jen o dvou zápasech, na které se musíme dobře připravit," uzavřel Libor Malínek.

Dvojzápas o bronz začne na olomoucké palubovce v sobotu 13. května, dohraje se pak přesně o týden později na jihu Čech.

DHK Baník Most – DHK ZORA Olomouc 31:29 (15:13)

Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmičky: 0/1:3/4. Vyloučení: 4:2. ČK: Poláková (MOST). Diváci: 520.

Most: Müllnerová, Jassen – Stříšková 4, Andrýsková 5, Šutranová, Veselovská, Pokorná, Mikulčik 2, Schillerová, Řádová, Cholevová 7, Protivová, Ecksteinová, Špone 6, Manďáková 3, Poláková 4. Trenér: Jiří Tancoš.

Olomouc: Polášková, Š.Spurná – Závišková 7/3, Jansová 6, A. Kubálková, Protivánková 1, Přkrylová, Roupcová 1, Krajčovičová 2, Smějová, Krejzlíková, M. Spurná, Fryčáková 4, Možíšová 3, Machačová, Kuxová 4, K. Kubálková 1. Trenér: Libor Malínek.