„Je to letos dost nahoru-dolů. Příliš spokojená bych asi být neměla, protože jsme teď vyhráli po velmi dlouhé době," říkala velkobystřická trenérka Michaela Kaczmarczyková po výhře proti Bystřici pod Hostýnem, která přišla po sérii čtyř proher a dvou remíz.

„Jsem ale spokojená se začátkem sezony, kdy jsme hráli opravdu krásné zápasy a byla pravidelně plná hala. Pak ale na nás jako by něco padla, potýkali jsme se také dost s marodkou a prostě jsme nebyli schopni se z toho dostat. A já pevně doufám, že se nám to teď podařilo a po dlouhé době stagnování už to bude jen a jen lepší," dodala.

Je to dost hrozné

V rozjeté sezoně, ve které dokázali porazit i vedoucí Vsetín, jsou Velkobystřičtí na průběžném osmém místě s celkovým počtem deseti nasbíraných bodů. Na jedenácté místo, ze kterého se už běžně padá, si drží náskok čtyř bodů. Na sedmé jičínské béčko pak ztrácejí pouhé dva.

„Samozřejmě chceme první ligu udržet. Na pád i vzestup tady totiž vždy stačí jen pár utkání. Chci tedy hlavně, ať máme ze hry radost a sezona pro nás dopadne dobře. Dobře v tom smyslu, aby kluci u házené vydrželi a diváky neomrzelo na nás chodit," říká.

To bude k dobrým výkonům skutečně potřeba. A ty zase budou potřeba k nejlepšímu možnému výsledku. Aktuálně totiž není daný žádný pevný klíč, podle kterého by byl určen popčet postupujících do play-off a také počet sestupujících.

„Většinou postupuje do deset celků a dva padají, někdy se to ale změní podle toho, kolik celků zůstane v extralize a jaké pokyny podle toho obrdžíme shora. Je to dost hrozné," říká s hořkým úsměvem.

Umístění soupeře pro nás roli nehraje

Do konce základní části soutěže zbývá posledních devět kol. „Potřebujeme teď zapracovat hlavně na obraně. S tou máme opravdu velký problém. Jde to ale těžko, když se kvůli marodce pořádně nepotkáváme na trénincích," lomí rukama velkobystřická koučka.

První z oněch devíti čeká borce z obce kousek od Olomouce už v neděli 19. února, kdy nastoupí na palubovce posledního týmu soutěže, Dvora Králové.

Nabízí se tedy myšlenky na šanci k druhému vítězství po sobě a opětovnému povyskočení do vyšších pater. Michaela Kaczmarczyková ale jakékoli předčasné nadšení krotí.

„Jestli je někdo poslední, pro nás nehraje vůbec žádnou roli. Jsme totiž schopni porazit prvního a pak s posledním prohrát. Bude to skutečně tedy jen o tom, v jakém stavu bude náš manšaft," uzavřela.