Na novou sezonu se už ze všech sil připravují i házenkářky olomoucké Zory. Bronzový tým z posledních dvou sezon opustil po šesti sezonách dosavadní kouč Libor Malínek a nahradila jej bývalá úspěšná házenkářka Lucie Fabíková a funkce jejího asistenta připadla na exolomouckého lodivoda Jana Bělku. Dalo by se vlastně říci, že tato nová trenérská dvojice je spíše staronová. V obráceném gardu totiž Zoru vedla naposledy před osmi lety.

Jan Bělka, asistent nové trenérky Olomouce Lucie Fabíkové | Foto: Deník / Stanislav Heloňa

„Zatím jsme oba spokojeni. Z holek cítíme velkou energii a touhu někam se posunout a něco dokázat. K tomu přispívají i nějaké změny v trénincích, které je baví. Další pozitivní věcí je, že se nám, alespoň prozatím, vyhýbají zranění," říká asistent nové trenérky Lucie Fabíkové Jan Bělka.

Ten potom také přiblížil, na co se se svými svěřenkyněmi zkouší hlavně zaměřit. „Po herní stránce jsou to nové signály, které chceme pořádně vypilovat. Dále se snažíme změnit obranu, aby byla agresivnější a vysunutější. Po kondiční stránce se pak zaměřujeme na sílu a dynamiku. Ubrali jsme tedy na dlouhých vytrvalostních bězích a nahradili je dynamickými sprinty. Nově také spolupracujeme s kondičákem Jirkou Ostrým, který působí i v Sigmě," konstatuje.

Před minulou sezonou, ještě pod vedením kouče Malínka, se musela olomoucká organizace potýkat s obří obměnou a omlazením kádru. Letos pak sice žádná takováto „rozsáhlá rekonstrukce" nenastala, úplně beze změn se však Hanačky na palubovku také nevrátí.

„Natálie Kuxová šla do Mostu, rozloučili jsme se i s Martinou Přikrylovou, dříve Salčákovou. Do zahraničí odešly i sestry Šárka a Markéta Spurné a Denisa Krajčovičová ukončila kariéru. Nově k nám pak přibyly Míša Daňková ze Zlína, Lucie Fleková z Kunovic a z dorostu Simona Horáková, Anička Kubálková a Eliška Ešnerová. Jako brankářská trojka pak přichází naše dorostenka Nikola Fadrná," popisuje Bělka.

Soustředění na dětském táboře

A nejsou to jen nové prvky ve hře, které nové trenérské duo přináší. Poněkud netradičním způsobem totiž proběhlo i letní soustředění. „Byli jsme na čtyři dny v Potštejně. Pro holky to bylo možná trochu netradiční, jelikož jsme je začlenili do dětského tábora, kde jsme sice většinou měli svůj program, ale třeba ranní rozcvičky jsme měli společné. Absolvovali jsme s nimi i spartánský běh, který jsme si lehce upravili," líčí 46letý kouč.

Ten už s Fabíkovou tým Olomoučanek vedl naposledy před osmi lety, pouze v obráceném složení, kdy byl hlavním trenérem on. Teď se však role obrací a u kormidla stojí jedna z nejúspěšnějších českých házenkářek historie. Dle jeho slov však žádné velké neshody mezi nimi nepanují.

„S Luckou jsme na tom názorově i stylově hodně podobně. Co se týče jednotlivých utkání, tak ty si bude řídit sama a já budu hráčkám radit spíše individuálně. I po těch dlouhých letech si stále skvěle rozumíme," uvedl.

Cílem bude play-off

Hráčky Zory už za sebou mají i první přípravný zápas proti dorostencům z olomoucké házenkářské akademie, který nakonec vyhrály. „Sice jsem tam nebyl, ale co jsem slyšel, tak zápas svůj účel splnil. Holky v něm měly cvičit přechod do útoku a také vypilovat obrannou fázi, což splnily. Navíc vyhrály, takže můžeme být spokojeni," říká s úsměvem.

Už zítra pak začíná klasický olomoucký Pohár míru, ke kterému se kromě Hanaček postaví i další účastníci MOL ligy z ostravské Poruby, Dunajské Stredy a Šaly. K prvnímu kolu nejvyšší česko-slovenské soutěže se pak postaví v sobotu 2. září na půdě pražské Slavie. A jak pro tradiční turnaj, tak i pro dlouhodobou soutěž, kde obhajují bronz, jsou jejich ambice jasné.

„Na turnaji budeme chtít v reálném prostředí vypilovat nové signály, hru obrany jak v oslabení, tak i v klasickém stavu a také přechod do útoku. O výsledky tam až tak nepůjde. Co se pak týče sezony, budeme se chtít dostat do play-off. Uvidíme ale, jak si všechny ty výše zmíněné změny sednou," uzavřel Jan Bělka.