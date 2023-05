A jak byl spokojen sám se svou vlastní hrou? „Odehrál jsem polovinu času, ale dělám pro tým, co můžu. Příliš přihrávek do střelby jsem nedostal, s obranou jsem ale spokojen. Všichni se ale hlavně soustředíme na kolektivní výkon. A ten byl dobrý. Bod zvenku, navíc z derby, je vždycky super," poznamenal 36letý borec s extraligovými zkušenostmi.

Jak už je známo, Litovel si díky skvěle zvládnuté sezoně zajistila již dvě kola před koncem druhé místo, které mu garantuje účast v baráži o extraligu. „Sezonu hodnotím velmi úspěšně. Cílem bylo umístit se na medailových pozicích, což se nám podařilo. Ve hře jsou samozřejmě ještě nedostatky, na kterých je třeba pracovat, ale i tak nemůžeme tento ročník hodnotit jinak než pozitivně," říká litovelský kapitán s úsměvem na tváři.

Někdy se však může stát, že když má mužstvo před sebou takovouto výzvu, jakou baráž o extraligu bezesporu je, nemusí se už úplně na 100 procent soustředit na ty nejbližší, o které už vlastně „tolik nejde". Barabáš však jakékoli, byť jen sebemenší podcenění zápasu ve Velké Bystřici razantně odmítá.

„V kabině jsme se na to navzájem upozorňovali. Sezona prostě končí až posledním zápasem. Soustředíme se tedy vždy na ten, který zrovna hrajeme a naším cílem není nikdy nic jiného, než ho vyhrát," říká.

V baráži se litovelští házenkáři střetnou s předposledním týmem naší nejvyšší soutěže, kterým se nyní už definitivně staly brněnské Maloměřice. Jak ale litovelský lídr poznamenal, ještě se jeho tým na soupeře z Jihu Moravy nijak nepřipravoval.

„Až doteď v podstatě nebylo stoprocentní, na koho vlastně půjdeme. Nás nyní čeká poslední domácí zápas, po kterém dostaneme týden volna a až pak se teprve začneme baráži nějak věnovat," podotýká.

Jelikož už Litovel hraje druhou nejvyšší soutěž nějakou tu dobu, musela logicky přijít otázka i na to, zda by svěřenci Lubomíra Krejčíře v případě úspěchu skutečně do nejvyšší soutěže postoupili, anebo by své místo raději přenechali někomu jinému.

„To je spíš otázka na vedení. Proměnných je tady totiž strašně moc. Myslím si, že i mezi hráči by to bylo zhruba padesát na padesát. Já sám na sobě s přibývajícími léty cítím, že by to byl obrovský skok dopředu," uzavřel David Barabáš.