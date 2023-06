„Rozhodně si myslím, že za naším úspěchem stála zejména týmovost a takové chtění něčeho dokázat. A vyšlo to. Pořádně jsme to pak s holkama oslavily. Nemohla jsem si přát lepší odchod, než medaili. Byla to skutečně hezká rozlučka," popsala devatenáctiletá česká házenkářská naděje události posledních týdnů.

Nyní se už ale připravuje na novou kapitolu své kariéry. Od příští sezony totiž bude nastupovat v novém dresu. Přestupuje totiž do mosteckého Baníku.

Ten získal v československé Mol lize devět titulů, které vyhrával nepřetržitě od sezony 2012/2013 až do sezony 2021/2022. Tato šňůra se zastavila až letos, když Černí andělé, jak se hráčkám severočeského klubu přezdívá, padli ve finále s pražskou Slavii. Ještě předtím ale stihli v semifinále vyřadit právě Olomouc.

„Kontakty mezi mnou a mosteckým klubem probíhaly už delší dobu, mohly to být dobré dva roky. Chtěla bych se tam posunout někam dál. A to jak herně, tak i po psychické stránce. Abych z toho pak mohla čerpat i při případném přesunu do zahraničí," vysvětluje svou motivaci ke změně prostředí devatenáctiletá střední spojka. „Znám tam plno holek. Jak z repre, tak i celkově odjinud," dodala.

Beru to jako výzvu

Vzhledem ke svému věku musí ale řešit nejen změnu klubového dresu, ale také školy. I na to však Kuxová myslela včetně všech různých alternativ. „Letos jsem odmaturovala, a tak se zapíšu na vysokou školu v Ústí nad Labem. Studium mám v plánu navštěvovat prezenčně a kdybych se tam náhodou nedostala, mám v záloze dálkové studium v Olomouci na fakultě Tělesné kultury," popisuje a druhým dechem hned doplňuje: „Beru to jako výzvu. Půjdu tam sama a budu daleko od rodiny. Jsem zvědavá, jak to všechno zvládnu."

Nyní Evropská liga, do tří let zahraničí

Jedním z možných důvodů letošní mostecké neobhajoby titulu mohla být, kromě velkého množství zranění, i účast v Lize mistryň. Ta se letos v severočeském městě blízko německých hranic hrát nebude. Fanoušci a vlastně i Kuxová se však mohou těšit na účast v taktéž velice kvalitní Evropské lize.

„Na to se těším moc. Bude super zahrát si proti evropským týmům. Žádné vytoužené soupeře ale nemám. Hlavně ať jsou kvalitní a předají mi v zápasech nějaké nové zkušenosti. Možná bych byla ráda za celky z nějakých severských zemí," zamýšlí se.

Jak ale sama přiznává, nechce, aby se stal nejlepší český tým jejím stropem a ráda by se už poměrně brzy přesunula za hranice republiky. „Uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Nyní to ale vidím tak, že bych se do zahraničí ráda přesunula za dva až tři roky. Vysněnou zemi zatím ale žádnou nemám. Líbilo by se mi ale určitě Dánsko, Norsko, ale i taková Francie by nebyla k zahození," říká sebevědomě.

Účast na MS?

Mimo to už ale má ve svých pouhých devatenácti letech i deset odehraných zápasů za seniorskou reprezentaci, kde nastřílela již osm branek. Kromě toho bylo poslední dvojutkání proti Švýcarsku kvalifikací na mistrovství světa konané letos v listopadu v Dánsku, Norsku a Švédsku, které české ženy zvládly a probojovaly se tam. „Doufám, že na turnaj budu nakonec vybrána," přeje si.

„Na Zoru budu vzpomínat pouze v dobrém. Hrála jsem za ni dvě sezony a v obou jsme získali bronz. I zdejší trenéři mě jako hráčku posunuli o obrovský kus dopředu. Stejně tak ale budu vzpomínat i na Litovel, kde jsem hrála předtím," zdůraznila Natálie Kuxová na úplný závěr.