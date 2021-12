„Nesnáším lidem diktovat, co mají dělat. Nemám rád moc pravidel,“ uvedl podle serveru The Guardian Iain Mellis, který již čtyři dekády obchoduje se sýrem a jehož jméno nesou obchody s touto pochutinou po celém Skotsku. Mellis strávil svůj život zpřístupňováním řemeslných sýru. Poslední, co však chce dělat, je lidem říkat, co mají dělat a být normativní.