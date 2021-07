Kluci hráli kolektivně, takticky skvěle kromě úplného začátku, kdy nám šikovní hráči soupeře dělali problémy. Postupně jsme se ale rozehráli. Navíc obrovský vliv na zápas mělo i vyloučení, to je jasné.

Líbily se mi tři změny v sestavě. Všechny náš výkon oživily. Každý z těch kluků přinesl do hry něco svého a myslím, že týmu to prospělo. Je jasné, že všichni teď budou chtít hrát. Bude to na trenérovi a ten má možná lehce zamotanou hlavu. Ale příjemně.

Abych řekl pravdu, tak jsem výkony v podobném duchu od našeho týmu očekával už od začátku turnaje. Přišlo mi, že ze začátku ve skupině jsme takhle nehráli. Tohle bylo hodně podobné tomu, co už tým trenéra Šilhavého předváděl dřív. Celoplošný aktivní fotbal. Jako bychom se až teď rozběhali. Opravdu se mi to hodně líbilo.

Možná k té nevýrazné hře přispěl i systém turnaje. Když po dvou zápasech se čtyřmi body máte prakticky jistý postup. Poslednímu zápasu s Anglií to asi ublížilo. Nebo jsme byli všichni trochu moc namlsaní. Každopádně Postupně to graduje a uvidíme, jak to půjde dál.

Myslím, že teď je velká šance přejít přes Dány ještě dál. Ale ono to platí i pro soupeře, který to asi cítí podobně. Je to hodně podobné mužstvo jako je naše. Bez velikánských hvězd, ale opírající se o týmový výkon. Hrají velmi koncentrovaně a takticky vyspěle.

V posledních zápasech šli hodně nahoru a dávali góly. Bude to zajímavý fotbal a uvidíme, kdo bude lepší.

Ovšem dostat se mezi osm nejlepších už je bez diskuze úspěch.

Jiří Jarošík, bývalý reprezentant, trenér Prostějova