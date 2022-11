„Nečekal jsem, že skončím tady. Je to ale osud, pořád se posouváš a najednou zjistíš, že je lepší zůstat,“ podotkl Fall.

Za Zbrojovku si senegalský středopolař připsal jedenáct prvoligových startů, vstřelil i jeden gól. Víc se ale neprosadil a od jeho posledního účinkování v české nejvyšší soutěži uběhlo už víc než deset let. „Myslel jsem si, že všechno půjde samo, navíc jsem byl i často zraněný, to nebylo dobré. Když nemáš někoho kolem sebe, kdo ti ukáže, co máš dělat, tak to občas sám nezvládneš,“ nastínil rodák z Dakaru.

Zdroj: Deník

Ve třiceti letech už ale Fall má jiné priority. V Brně si zvykl, našel si zde životní lásku, se kterou se oženil, a kromě fotbalu má i další zaměstnání. Jinou část republiky ani nikdy pořádně nepoznal, i během svých angažmá ve Žďáru nad Sázavou nebo v Třebíči totiž jen dojížděl z největšího moravského města.

I tak je ale nadmíru spokojený. Dlouhé roky totiž zažil podmínky v Senegalu a může srovnávat. „V Senegalu jsou fotbalové školy, ale v Česku je to úplně něco jiného. Když sem přijdeš, zjistíš, že ti něco chybí. Tam si ale neuvědomíš nic, myslíš si, že jsi velký fotbalista a hvězda. Ale pak vidíš, že to tak není,“ poznamenal Fall.

Podpora mladších sourozenců

Přechod z Afriky do Evropy neměl úplně jednoduchý. Nejen proto, že se musel zcela odpoutat od své rodné země a milovaných lidí, které pak dlouhé měsíce neviděl, ale také měl z vyprávění různých agentů až moc pozitivní představy o tom, co ho na novém kontinentu čeká. „Když jsi v Africe, myslíš si, že v Evropě je všechno zlaté. Omyl. Čeká tě další těžká práce. Tohle ale nevidíš, ukážou ti, jak žijí profesionální hráči a myslíš si, že na to máš taky,“ zhodnotil.

V zimní i letní fotbalové pauze se Fall pravidelně do své rodné země vrací. Palce jí samozřejmě drží i na letošním mistrovství světa, kde Senegal v úterý čeká klíčová bitva o postup s Ekvádorem. Hlavně se ale snaží podporovat své výrazně mladší sourozence, aby také mohli jít za svým fotbalovým snem.

Českou republiku by jim Fall klidně doporučil. I přes počáteční komplikace se už naučil jazyk, problémy mu dělají jen složitější fráze a obraty.

Zvykl už si i na zimu, i když na zimní sporty si zatím ještě netroufl. Oblíbil si svíčkovou a přizpůsobil se i evropskému životnímu stylu. „Jen teda nikam moc nechodím, nejsem typ, co potřebuje být pořád venku. Diskotéky a podobné věci, to není nic pro mě,“ vylíčil jasně.

A přestože v minulých letech měl různé nabídky na přestup, zůstává věrný Brnu a líšeňským barvám. „Měl jsem možnost jít do Arábie i do jiných klubů, ale nevíš, co tě tam čeká. Může se něco stát, zklameš je. Navíc jsem si v Líšni zvykl, jsou tu kolem fotbalu dobří lidé,“ doplnil.