Jednatřicetiletý fotbalista zahájil sezonu coby hráč divizního mužstva. Jenže ukončení soutěže a dlouhé fotbalové prázdniny si vybraly svoji daň.

„Určitě mě to zlenivělo. Ale myšlenky na přesun do béčka jsem měl už dřív,“ přiznal. „Béčko má volnější režim. Já jsem si teď víc zvykl na volno.“

David Škoda tak míří do týmu, kde už z dřívějších opor áčka působí například Dominik Richter nebo Tomáš Kopp.

„David Škoda i s Milanem Novotným uvažovali o tom, že by už chtěli se přesunout za béčko. Byly by to velké posily a pro nás obrovská pomoc. Znamenalo by to, že bychom mohli hrát o horní příčky v I. A třídě,“ těší se na posily trenér Miroslav Lojka.

HERNÍ PROJEV NEBYL DLE PŘEDSTAV

Škoda dlouhé roky patřil k neodmyslitelným členům základní sestavy Nových Sadů. V poslední době už ale cítil, že to v divizi není ono.

„Jako zkušený hráč jsem si tam svoje odehrál, ale z herního projevu jsem spokojený nebyl. V béčku, i když soutěž I. A je už celkem slušná, bude víc prostoru zahrát si fotbal a mít z toho větší radost,“ uvažuje.

Kádr trenéra Rostislava Sobka se pravidelně omlazuje a pro zkušené hráče je těžší skloubit fotbalový program s civilním zaměstnáním.

„Jsem na Sadech jeden z těch starších hráčů. Mladí kluci trénují poctivě, ale oni ten proces mají jiný, přes týden mají volno. My, co chodíme do práce, to máme složitější,“ vysvětluje David Škoda.

V poslední době toho sice moc neodtrénoval, přesto byl rád, že mohl znovu po delší době naskočit do zápasu.

„Fyzička je zatím slabá. Trénujeme čtrnáct dnů a já jsem byl asi jednou,“ přiznal.

Na aktérech utkání ale bylo vidět odhodlání.

„Kluci jsou rádi, že vidí balon. Občas tam byly pěkné kombinace. Na šance to bylo jasně pro nás, gólovek bylo dost. Na druhou stranu bylo vidět, že Slavonín pan Trnečka na nás připravoval. Bylo znát, že mají poběháno a že už něco odtrénovali,“ hodnotil David Škoda přípravný duel.