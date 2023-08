Ženský tým olomoucké Sigmy hlásí opravdu velkou a na české poměry netradiční posilu. Tým vedený Miloslavem Novotným totiž posílí 24letá Švédka Elin Berggren, která se doČeské republiky vydala společně se svým přítelem, hokejistou Alexem Nilssonem.

Elin Berggren | Foto: SK Sigma Olomouc

„Fotbal hraju od 5 let a už od malička jsem si přála dotáhnout to co nejdál. Mým snem bylo zahrát si i v zahraničí, což se mi splnilo. Hrála jsem rok na univerzitě v Americe, bohužel jsem ale musela předčasně skončit kvůli covidu a odjela jsem domů. Bylo to ale skvělé dobrodružství a příležitost vyzkoušet si americký způsob fotbalu," popisuje svou dosavadní fotbalovou dráhu hráčka, která ve své rodné zemi nastupovala za druholigové týmy Mallbackens a IK Karlskoga a zatrénovala si i v italské akademii.

Ta poté také dodala, že se do Česka, potažmo Olomouckého kraje, nestěhuje sama. Její přítel je totiž hokejista, který dostal nabídku na smlouvu z čerstvě druholigového Šumperku.

Elin navíc tvrdí, že až doteď vlastně o Sigmě nevěděla vůbec nic. „Znala jsem jen pražské týmy jako Sparta a Slavia. Hledala jsem něco poblíž Šumperku. Absolvovala jsem i pár tréninků s Baníkem Ostrava, nakonec jsem ale zvolila Sigmu. Jednak kvůli tomu, že to mám blíž a také jsem se tady cítila od prvního dne skvěle. I klub na mě udělal dobrý dojem z hlediska podmínek," uvedla.

Ženský fotbal ve Švédsku je, narozdíl od Česka, na mnohem vyšší úrovni. To se projevilo i na nedávném mistrovství světa, kdy Švédky postoupily ze skupiny, ve které čelily Itálii a Argentině a v play-off přešly přes USA, Japonsko a v boji o bronz porazily Austrálii.

A markantní rozdíly jsou i na klubové úrovni. „Máme profesionální ženskou soutěž a chodí k nám hrát spousta cizinek. Zároveň nejlepší švédské hráčky odcházejí do zahraničí, do soutěží jako jsou anglická Premier League, do Francie nebo do Německa. Ve Švédsku je ženský fotbal hodně populární," popisuje Berggren.

„Na druhou stranu i u nás bojujeme s tím, že spousta holek začíná hrát fotbal už v dětském věku, pokračují na fotbalových školách, ale pak často s fotbalem skončí. I já jsem chodila do fotbalové školy, ale po ní téměř všechny kromě mě skončily," dodala ještě.

A jak se jí v Šumperku, jejím nové domově, prozatím líbí? „Je to menší město, ale pořád větší než to, ze kterého pocházím ve Švédsku. Jsou tam fajn lidi. Moc se mi líbí příroda, ta je tady nádherná. No a Olomouc, tak je moc krásná. Spousta historických budov. Pro mě jako cizinku je to trochu jako menší Praha. Moc se mi líbí obě náměstí s kašnami. Procházela jsem se tady s kamarádkou a je to opravdu moc hezké," uzavřela Elin Berggren.