Je rozhodnuto. Do celorepublikového finále třetího ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku postoupily z Regionálního kola konaného v Olomouci na Nových Sadech týmy MOBIS AUTOMOTIVE CZECH S.R.O. a hlavně také vítězný PE MOTORS S.R.O. ze Znojma. Oba si to tak rozdají za týden v celorepublikovém finále v Roudnice nad Labem o ne zrovna nezajímavé ceny.

Jiří Koukal (PE Motors) | Foto: Deník/David Kubatík

„Velmi jsem si to užil. Rozhodně to bylo lepší než práce. Mysleli jsme si ale, že skupina bude lehčí. Nejtěžší zápas byl podle mě zápas s Mobisem, ve kterém jsme dostali gól v poslední sekundě a skončilo to 3:3. V tu chvíli jsem se trochu bál, že by nás to mohlo zlomit. Nakonec jsme to ale ustáli a jsme ve finále," popisoval průběh turnaje gólman Jiří Koukal, který v průběhu celého turnaje pustil za svá záda devět míčů, z toho ale jen jeden v play-off.

Znojemští borci se po úspěšně zvládnuté skupině střetli v semifinále s obhájcem celorepublikového vítězství, hranickým Schäferem. Proti tomu však ani na chvíli nezaváhali a zajistili si postup dál po suverénním výsledku 3:0.

„Bylo to paradoxně lehčí než zápasy ve skupině. Možná, že soupeři odešly síly. Přece jen musel odehrát o zápas více než my. Určitě to mohlo hrát roli, ale historie se už na nic takového neptá. Porazili jsme je 3:0 a jsme tam my," říkal spokojeně. Zaměstnanecká liga Deníku - Regionální kolo 2023 (Nové Sady, Olomouc)Zdroj: Deník/David Kubatík

A jak viděl hru on sám z pozice brankáře? „Ve skupině bych své spoluhráče úplně nepochválil. V play-off už ale začali hrát, jak mají a nakonec to přineslo ovoce," směje se.

„Na druhou stranu k tomu ale musím říct, že i já jsem ve skupině dělal chyby. Zaplať pánbůh, že to nebylo naopak a ty chyby jsme nezačali dělat až potom," dodal ale hned nato.

Společně se svým týmem tak Jiří Koukal postoupil do celorepublikového finále, které se odehraje už ve čtvrtek 15. června v Roudnici nad Labem. A tam se už bude hrát i o něco víc, než jen o medaile a pohár.

OBRAZEM: Hranický Schäfer loňské vítězství v Zaměstnanecké lize neobhájí

Třetí nejlepší celek totiž získá dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, luxusní večeří a ubytováním na 1 noc + dárek, druhý nejlepší pak čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu PAWLIK – AQUAFORUM ve Františkových Lázních se všemi službami a vítěz třídenní letecký zájezd na fotbalové utkaní dle výběru ze španělské, anglické, italské nebo německé ligy.

„Samozřejmě tam pojedeme s cílem vyhrát a letět na pořádný fotbal. Shodli jsme se na tom, že bychom chtěli navštívit nějaký domácí zápas AC Milán. Kromě skvělého fotbalu, který by nás tam určitě čekal, je Milán i nádherné město, takže by se to vyplatilo i po této stránce," uzavřel Jiří Koukal.

Zdroj: Deník/David Kubatík