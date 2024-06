Celek Honeywellu se na Zaměstnanecké lize Deníku konečně dočkal. Až na pátý pokus se mu podařilo zlomit prokletí druhých míst v okresním finále a postoupit do toho semifinálového. A na něm pak přišel další úspěch v podobě postupu do republikového, které se uskuteční už příští čtvrtek v Roudnici nad Labem a bude se hrát o velmi zajímavé ceny. Jedním z jejich tahounů byl i 34letý Martin Thomas.

Zaměstnanecká liga Deníku: semifinálové kolo Olomouc 2024 - závěrečný ceremoniál | Video: Deník/David Kubatík

„Bylo to super. Počasí nám vyšlo, jen toho tepla byla možná trochu moc. A hráli jsme výborně. Jen je škoda, že náš gólman musel odjet chytat svou vlastní soutěž a nebyl tady s námi až do konce," říkala po skončení turnaje jedna z hlavních postav Honeywellu a zároveň i nejlepší střelec B skupiny olomoucké I. B třídy hrající za Kožušany Martin Thomas, který se zmínil o gólmanovi Velkého Týnce Jiřím Hložkovi, který po semifinále odjel na dohrávku 24. kola I. B třídy proti Lutínu (3:2, pozn.red.)

Jeho celek s havířovskými Technickými službami střetnul už v základní skupině, ve které spolu oba rivalové uhráli remízu 2:2. A ač odehrál i další těsné zápasy proti Hyundai, které porazil 1:0 a v semifinále proti pardubickému Foxconnu, které po nervydrásajícím dramatu nakonec zdolal 2:1, byl podle něj zápas proti Slezanům tím opravdu nejsložitějším.

„O tom se ani nemusíme bavit. Mají tam dva výborné hráče, kteří navíc hrají spolu v jednom týmu, což šlo vidět hned na první pohled. Měli navíc i výborného gólmana a myslím si, že ve finále by jejich jediná slabina mohl být fakt, že moc nestřídají," uvedl a zdůraznil, že velice důležité bylo i to, že společně se svými spoluhráči zvolili dobrou a fungující taktiku.

„Díky tomu jsme neměli ani žádnou krizi, která postihla jiné týmy. Možná na chvíli právě i Havířov, který hned ze začátku příliš útočil a unavil se tím. My jsme to naopak hráli dost odzadu, hlídali jsme si balon a příliš nedivočili. Tím jsme se jednak zbytečně neunavili a soupeři na to nenašli žádnou účinnou taktiku," popisoval.

Borci z Honeywellu prolomili své prokletí ze Zaměstnanecké ligy až na popáté. Ve všech předchozích čtyřech případech totiž skončili druzí v prvním okresním kole, když je pokaždé překonal tým hranického Schäferu. Letos jim tak pomohlo to, že se přihlásilo více týmů a okresní kolo tak bylo rozděleno do dvou dní. A Schäfer se jim tak vyhnul.

„Je to super. Už když jsme začínali, tak jsme viděli, že by to tentokrát mohlo vyjít. Minule někteří kluci hrát nemohli a letos už jsme si čas našli všichni. Už předem jsme si říkali, že my do té Roudnice prostě pojedeme. A opravdu to vyšlo," usmívá se.

Právě v Roudnici nad Labem se už příští čtvrtek bude konat finálové celorepublikové kolo. A dle Thomase jsou priority před jeho začátkem jasné. „Musíme se zaměřit na to, abychom se dali dohromady. Jeden spoluhráč má naražená žebra a mě zase chytil zadní stehenní sval. Bude tedy důležité se doléčit. Jsme sami zvědaví, kdo tam přijede. No a asi nemusím ani zdůrazňovat, že tam budeme chtít vyhrát," hlásí sebevědomě.

A na jaký velký evropský zápas by borci z Olomouce chtěli jet, kdyby se jim to skutečně podařilo? „Bavili jsme, že je teď nově postavený stadion v Madridu, takže bychom rádi vyjeli na Real. Padly ale i návrhy, že by bylo fajn jet někam blízko moře. Barcelona má ale stadion rozestavěný. A protože nás nejvíce opravdu láká to Španělsko, vidíme to opravdu nejvíce na ten Real Madrid," uzavřel Martin Thomas.