„To už je život. Člověk se někde narodí, tam začne dělat to, co ho baví, v průběhu kariéry dostane nabídku, která ho zanese do Olomouce a on tam pak stráví třeba už i zbytek života," popisuje Janotka s úsměvem svou dosavadní životní dráhu.

Tento čtyřicetiletý bývalý obránce strávil na Hané osm sezon v řadě a stal se tak nedílnou součástí téměř dekádu trvající klubové kapitoly. „Nejvíce za tu dobu vzpomínám na dva momenty. Jedním z nich je vítězství v poháru a následném superpoháru, tím druhým pak účast v Evropské lize. Zahrát si proti Evertonu, týmu z Premier League, je skutečný zážitek, který se jen tak každému nenaskytne," říká.

Jelikož ale v Olomouci zůstal žít a v Sigmě stále pracuje jako trenér týmu do devatenácti let, sleduje pochopitelně snažení svých prvoligových následovníků i nadále. „Myslím si, že se závěr letošního podzimu vydařil nadprůměrně. Čtvrté místo je, i vzhledem k velice vyrovnané tabulce, skutečně velice cenné," pokyvuje hlavou.

Brzy někdo jistě vyplave

Spokojený ale nemusí být pouze z pohledu diváka a fanouška, ale i toho profesního. Po odehraném podzimu totiž jeho svěřenci zaujímají parádní třetí místo s pouhou tříbodovou ztrátou na první Spartu.

„Musím říct, že jsme po celou dobu předváděli skvělý fotbal. Prakticky nebyl žádný tým, který by nás dokázal přehrát. Podobně jako u umístění áčka si toho cením o to více, že je naše tabulka taktéž obrovsky vyrovnaná. Na jaře máme rozhodně na co navazovat," hodnotí.

„Určitě si také myslím, že někdo z našeho kádru může vyplavat do áčka. Věřím, že letos nebo příští rok se to stane," dodává s hrdostí v hlase.

Důležití jsou kompetentní lidé na klíčových místech

Jako mládežnický trenér má také Tomáš Janotka přirozeně lepší vhled do aktuální situace v těchto fotbalových patrech, jejichž existence je nezbytná pro správné fungování českého fotbalu jako celku. Kam tedy podle něj směřuje?

„Věřím, že všichni děláme maximum. Je to ale také otázka podmínek, které jsme schopni jak v klubech, tak v rámci celé České republiky vytvořit. Myslím si ale, že tady máme trošku limit v propojení klubů a škol. Když se nám podaří tento limit zlomit, dokážeme sportovce rozvíjet ještě daleko lépe. Proto je velice důležité, aby na klíčových místech byli kompetentní lidé," myslí si.

MS je unikátní, mělo by být ale transparentnější

Kromě toho všeho ještě nyní probíhá katarské mistrovství světa. „Světový šampionát je unikátní v tom, že se na něm potkávají všemožné fotbalové styly. Můžeme tak sledovat úplně jiné zápasy, než na které jsme zvyklí z Evropy," vysvětluje. „Já osobně letos favorizuji Francii," dodává.

„Navíc se ukazuje, že se svět pomalu vyrovnává a žádné vítězství není zadarmo. Dobrým příkladem mohou být výsledky Německa, Dánska či Belgie, ale také trápení Španělska," dodává ještě k tomuto tématu.

I on však byl k akci probíhají letos v arabské poušti, před čtyřmi lety v Rusku a za nějaký čas, alespoň dle slov prezidenta FIFA, možná i v KLDR, kritický. A to zejména z důvodu výběru pořadatelských zemí.

„Je to velmi kontroverzní a propojené s vysokou politikou. A tak by to být rozhodně nemělo. Podle mě by výběr pořadatelských zemí měl probíhat mnohem transparentněji. Vítězná země by měla být FIFě schopna přednést nejlepší možný projekt. Žádná lobby by do toho neměla co mluvit," uzavřel Tomáš Janotka.