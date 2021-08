Zahradníček zpět v Uničově: Za nepovedenou střelu si od kamarádů něco vyslechnu

V mládežnických kategoriích nastupoval za Uničov, poté odešel do olomoucké Sigmy, kde osmadvacetiletý záložník Tomáš Zahradníček vydržel až do teď. Ve středu se v rámci MOL Cupu na hřiště mateřského klubu vrátil. Za Sigmu proti třetiligovému celku odehrál celý zápas a přispěl k vítězství 4:2. „Rád se sem vracím, vždycky to tady budu brát jako svůj domov,“ prozradil v rozhovoru.

Olomoucká Sigma vyhrála ve 2. kole domácího poháru MOL Cupu v Uničově 4:2. Tomáš Zahradníček | Foto: Deník/Jiří Fišara

Po letech jste nastoupil na hřišti v Uničově, jaké to bylo? Do Uničova se vracím rád, protože to tady budu vždycky brát jako svůj domov. Ale pohárové zápasy nikdy nejsou jednoduché, takže jsem měl trošku obavy, aby nebylo nějaké překvapení, takže jsem rád, že jsme to zvládli. Máte tady určitě spoustu kamarádů, kteří se na vás přišli podívat. V Uničově mám pořád asi největší procento ze svých přátel. Před zápasem proběhly i různé hecovačky, kluci mi psali už od rána. Určitě si něco vyslechnu za tu jednu moji nepovedenou střelu levačkou, ale to k tomu patří (směje se). Také z týmu soupeře pár kluků znám, třeba Aldu Krče nebo nejvíce Kubu Můčku, se kterým jsme prošli dorosteneckou kariéru. Jste o to více rád, že jste dostal příležitost od první minuty? Jsem rád za šanci, protože jsem pořád ještě doháněl nějaké manko kvůli covidu, takže jsem spokojený, že už se do toho dostávám. Sigma povinně postupuje. Jílek uznal kvalitu Uničova, který se ligisty nezalekl Přečíst článek › Měl jste motivaci se gólově prosadit zrovna v Uničově? Speciální motivace byla, ale snažím se o to vždycky. V poháru je to vždycky o tom, aby se postoupilo. Jsem rád, že jsme od začátku diktovali tempo zápasu. Přitom Uničov nebyl úplně jednoduchý soupeř. Nechci říct, že bychom měli respekt, ale věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Uničov strašně dlouho hraje špičku třetí ligy a myslím si, že kdyby to trošku šlo, tak hrají i tu druhou. Určitě jsme sem jeli s pokorou. Sváteční střelec Svoboda o gólu Sigmě: Takové fintičky na tréninku občas zkouším Přečíst článek › Jak byste zhodnotil průběh zápasu? Moc jsme soupeře do ničeho nepustili, je škoda, že jsme inkasovali z rohového kopu, ale jinak jsme zápas kontrolovali. Celkově se tady areál hodně proměnil, co na to říkáte? To je pravda. Já si ještě pamatuji, když tady byly desky na tribuně, naproti ní staré lavičky nebo škvára na oválu místo tartanu. Vypadá to teď hodně dobře.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu