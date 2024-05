A je to zase tady. Zaměstnanecká liga Deníku má před sebou už svůj pátý ročník a v akci budou i výběry firem z Olomouckého kraje. Okresního kola, které se uskuteční ve dnech 22. a 23. května v areálu stadionu v olomoucké Holici, ve kterém sídlí divizní tým HFK Olomouc, se jich sejde hned dvanáct. Své zuby na vítězství si brousí i borci z firmy Edwards, kteří se účastní již potřetí. Za mužstvo odpovídal na otázky kapitán týmu Zdeněk Janík, který v civilním životě působí jako Team Leader jedné z výrobních linek v Lutíně.

Tým Zaměstnanecké ligy Deníku Edwards. | Foto: Deník/David Kubatík

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Edwards se Zaměstnanecké ligy letos účastní už potřetí, dá se říct, že je to pro nás již tradice. O to víc, že stále hrajeme v téměř stejném složení. Mě osobně k účasti vede to, že fotbal je můj velký koníček. Hraju ho od dětství, pomáhám trénovat děti ve Slatinicích a nevynechám jedinou příležitost si fotbal zahrát.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Já jdu vždycky vyhrát - nevadí mi být až první (smích). Do každého zápasu jdu naplno s cílem vyhrát. A vlastně nejen já, ale všichni hráči v našem týmu. Minulý rok jsme po těsném penaltovém souboji o postup do finále skončili na třetím místě, letos tedy zabojujeme o ještě lepší výsledek.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Postrachem soupeřů bude celý náš tým. Máme v týmu mladé dravé hráče a protože hrajeme ve stejném složení jako minulý rok, jsme jako tým sehraní. Chceme vyhrát a potrápíme své soupeře stejně jako loni.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (klub, soutěž, hráče) nejčastěji rozebíráte?

S kolegy se nejčastěji se bavíme o výsledcích našich místních klubů, ve kterých hrajeme nebo působíme jako trenéři. A máme radost z dobrých klubových výsledků. O profesionálním fotbale se bavíme všeobecně, fandíme různým klubům, hráčům…

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Na Lionela Messiho, ten by se nám do mužstva určitě hodil. Je to skvělý útočník a jeho individuální akce rozhodují zápasy. A myslím, že jeho penaltové kopy by nám pomohly k vítězství (úsměv).

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Spolu se synem fandíme FC Barcelona. Pro mě by byl tedy obrovský zážitek podívat se na zápas tohoto týmu.