Obhájci titulu žijí svůj sen o obhajobě. Hráči Mostu v odvetě čtvrtfinále Superligy malého fotbalu remizovali na trávníku Olomouce Mighty Ducks 5:5 a v součtu s předchozím domácím triumfem 5:2 se radovali z postupu mezi nejlepší čtyřku celostátní soutěže.

Olomouc Mighty Ducks - Most | Foto: Petr Jureček

Mocní kačeři se na domácím hřišti snažili napravit venkovní prohru, jenže Most jim nedovolil ani prodloužení. „Nezvládli jsme první zápas, na který jsme se do Mostu neposkládali, první poločas jsme tam odehráli velmi dobře, ale druhý nám nevyšel. Pak se hraje těžko. Ve druhém utkání jsme sice byli lepší, ale chyběla nám koncovka. Vytvořili jsme si víc šancí, jenže Most proměnil, co se dalo,“ hlesl olomoucký záložník Petr Mirvald.

Právě Mirvald v závěru první půle odvety poslal Hanáky do vedení 3:2, jenže záhy vyrovnal Daniil Doleček. Ve 42. minutě pak opět Doleček a o pět minut později Pavel Exner zajistili Mostu dvougólový náskok. „Utkání se lámalo, když jsme dali na 3:2 a hosté srovnali na 3:3 těsně před poločasem, pak jsme ze dvou brejků obdrželi dva góly a těžko se to dotahovalo,“ litoval olomoucký hráč. „Škoda, měli jsme v hlavě umístění aspoň na bedně,“ hlesl.

Chuť si tak může spravit olomoucký Petr Mirvald alespoň na evropském šampionátu, do něhož s českým národním týmem vstoupil v sobotu 1. června. „Je to můj druhý reprezentační sraz a moc se těším. Složitě jsme můj odjezd řešili v klubu, ale všechno klaplo a těším se na sobotní zahájení,“ řekl olomoucký záložník Mirvald.

Za Hanáky v padesáté minutě snížil kapitán Adam Novotný, dvě minuty před koncem navíc Jakub Můčka srovnal, ale víc domácí nestihli. Nepomohl ani nový kouč Sigmy Olomouc Tomáš Janotka, který do utkání naskočil.

Olomouc Mighty Ducks – Most 5:5 (3:3)

Branky a nahrávky: 5. Buček (Novotný), 26. Novotný (Šuba), 30. Mirvald (Buček), 50. Novotný (Pazdera), 58. Můčka (Mirvald) – 1. Doleček (Laňka), 13. Laňka (Doleček), 30. Doleček (Laňka), 42. Doleček (Laňka), 47. Exner. Rozhodčí: Sýkora – Stria. ŽK: Novotný – Exner. První zápas: 2:5, postupuje Most.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Jan Kvapil) – Tomáš Janotka, Václav Látal, Ondřej Buček, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Lukáš Kaďorek, Tomáš Hrušák, Petr Mirvald, Jakub Můčka, Jiří Judas, Jan Šuba, Adam Novotný (C).

Most: Ondřej Bíro (C) – Václav Šlégr, Daniil Doleček, Jakub Polák, Tomáš Zetka, Denis Laňka, Antonín Harzer, Pavel Exner.