V minulém roce došli do druhého kola, letos vypadli už v tom prvním. Na hřišti ve Velkém Újezdě se po roce znovu rozehrálo utkání prvního kola Region's Cupu, ve kterém se výběr Olomouckého kraje střetl s tím z Moravskoslezského. Zápas měl velice vyrovnaný průběh a už už to vypadalo, že dojde za bezbrankového stavu na penaltový rozstřel. Nakonec se však radovali hosté, kteří udeřili v 88. minutě a zvítězili tak 1:0.

Závěr zápasu Region's Cupu mezi výběry Olomouckého a Moravskoslezského kraje (0:1, 4.10.2023) | Video: Deník/David Kubatík

„V zápase jsme měli úseky, kdy jsme byli lepší a kombinovali na soupeřově polovině. Koncovka byla ale taková nególová. Takových pološancí jsme ale určitě měli více. Soupeř hrozil zejména po stranách a po standardních situacích," říkal po zápase lehce zklamaný kouč Olomouckého kraje a zároveň i divizních Nových Sadů Rostislav Sobek.

V prvním poločase se oba týmy spíše oťukávaly a zkoumaly slabiny svého soupeře. Mnohokrát došlo na obou stranách k náznakům šancí a také k několika zakončením, které však Kopřivu na olomoucké či Kodeše na moravskoslezské straně mohly ohrozit jen stěží. Nebylo proto divu, že se oba celky rozešly do šaten za bezbrankového stavu.

Druhá půle už se pak nesla v mnohem vyšším tempu. V jeho prvních minutách na tom byli lépe borci z domácího Olomouckého kraje a naopak hosté se vydávali do nebezpečně vypadajících brejků. V 65. minutě se pak zaskvěl gólman Hanáků Kopřiva, který konečky prstů vyškrábl ránu Kalaye. Od té doby se role na hřišti vyměnily a více ze hry měli najednou Moravskoslezští.

Jejich tlak postupně narůstal a když už to vypadalo, že zápas skončí bezbrankovou remízou a rozhodnou penalty, trefil se poměrně šťastně hostující René Kalay, který míč procpal pod Kopřivou a ten se nakonec dokutálel až za brankovou čáru. Olomoucký kraj tak opustil regionální turnaj už v prvním kole.

„Gól nakonec padl až v 88. minutě po individuální chybě. Tím, že jsme v předfinální fázi nedokázali nějakým stylem roztrhnout obranu nějakým kvalitním míčem, jsme tomu ale šli bohužel naproti. Jinak to byl pěkný fotbal na kvalitním hřišti. Soupeř byl holt o jeden gól šťastnější," dodal ještě Rostislav Sobek.

Vandal v Jívové poničil hřiště, klub už má viníka. Jaká je škoda?

Velice podobně pak viděl odehraný zápas trenér vítězů a také zástupců moravskoslezského krajského přeboru z Nového Jičína Petr Sostřonek. „Myslím si, že utkání bylo pro diváky atraktivní, i když v něm padl jen jeden gól. Hlavně ve druhém poločase ale přišly šance na obou stranách. Mnoho z nich zůstalo neproměněných, a tak je výsledek takový, jaký je. Kluci na obou stranách předvedli solidní výkon. Hrálo se v pohybu a nebylo to žádné okopávání," řekl.

Tento turnaj krajů je specifický v tom, že se hraje uprostřed rozběhnuté sezony v týdnu mezi dvěma koly. Jaký na něj tedy mají oba trenéři, kteří zároveň také vedou své celky, pohled? „Je to něco za něco. Můžete z něj sice postoupit až k mezinárodní konfrontaci, kluby ale o něm moc rády neslyší. Tabulky jsou vyrovnané, každý bod má cenu zlata a najednou do toho přijde ve středu zápas v plném nasazení. Tímto chci všem klukům, kteří se tohoto zápasu zúčastnili, poděkovat. Vyjde to třeba příště," vyjádřil se Sobek.

Sostřonek pak, možná i díky radosti z vítězství, měl pak na celou věc mnohem optimističtější pohled. „Vycházeli jsme z toho, že větší polovina našeho kádru tento turnaj absolvovala už loni a byli ochotni se toho zúčastnit znovu. Někteří samozřejmě z různých důvodů nemohli, a tak jsme oslovili jiné. Žádný větší problém v tom nebyl," přidal i on svůj pohled.

Olomoucký kraj - Moravskoslezský kraj 0:1 (0:0)

Branka: 88. Kalay.

Rozhodčí: Šimoník - Prokůpek, Dobiáš.

Olomoucký kraj: Kopřiva – Bráblík (81. Masný), Popelka, Javora, Řezník – Šolín – Němeček (45. Repček), Spurný (65. Ždánský), Skopal, Celetka (65. Škrabal Michal) – Halouzka (45. Ambrož). Trenér: Rostislav Sobek.

Moravskoslezský kraj: Jakub Kodeš, Benedik - Frébort, Macík, Kalfas, Jež, Sasko, Martynek, Kalay, Hrušovský, Jan Kodeš, Leibl, Michálek, Buryan, Hamrozi. Trenér: Petr Sostřonek.