Fanoušci ve Všechovicích se tak dočkali nejen fotbalového restartu, ale také tolik očekávané výhry i gólu hrajícího trenéra Marka Heinze, který zvyšoval v první půli už na 3:0.

„Když se mě kamarádi ptali, řekl jsem jim samozřejmě, že jsem dostal míč od gólmana a utekl všem přes celé hřiště,“ zavtipkoval Marek Heinz.

„Ale ne, bylo to po rohu, gólman si zařval, že balon má, vyrazil ho ale před sebe. Já jsem ten míč trefil z vrchu, balon doskákal do brány, byla to trošku náhodu,“ pousmál se bývalý reprezentant.

Nejen s výsledkem 4:0, o který se dvěma góly zasloužil také Adam Hrdlička, byl ale hrající kouč spokojen. „Nechci říct, že to je nad očekávání, ale odehráli jsme hrozně dobrý zápas,“ pochvaloval si Marek Heinz.

„Možná je to i tím, že jsme na tom hřišti nebyli tak dlouho. Kluci byli agresivní, šli do toho naplno a vytvářeli jsme si krásné šance. Byli jsme i silní na balonu,“ vyjmenoval.

„Samozřejmě tam byla i spousta chyb, podrželi nás brankáři, ale vesměs jsme odehráli dobré utkání. Jsem překvapený, jak jsme hráli, byl to parádní agresivní výkon,“ dodal Heinz.

V sobotu 13. června se Všechovice představí divákům v Brodku u Přerova. Tamní A-tým je podzimním mistrem 1. A třídy. Duel by měl být na programu od 17 hodin.

Tatran Všechovice – FK Nový Jičín 4:0 (3:0)

Branky: Hrdlička 2, Hoffmann, Heinz.