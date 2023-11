Jaroslav Šilhavý skončil na lavičce české fotbalové reprezentace. Hledá se jeho nástupce, o kterém diskutuje široká veřejnost včetně bývalého kouče národního týmu Pavla Vrby. Deníku řekl, že ho v souvislosti s uvolněným postem napadají dvě jména.

Vrba naposledy působil ve Zlíně, kde po sérii neúspěchů na základě dohody skončil.

Nyní je bez angažmá, leč jeho úspěchy nikdo nemůže zpochybnit: na svém kontě má tři české tituly a po jednom ze Slovenska a Bulharska. Slavil úspěchy v Lize mistrů a na lavičce národního týmu odkoučoval za bezmála tři roky 25 zápasů (s bilancí 10 výher, 5 remíz a 10 proher).

Spousta fanoušků si ještě vybaví, že Vrba funkci opustil po nepostupu ze skupiny na Euru 2016, následně zamířil do Ruska.

Šilhavý vydržel u reprezentace delší čas. Více než pět let. Přesto mají leccos společného. Oba moc dobře ví, jaké to je být pod tlakem veřejnosti a novinářů. Zvídavé otázky, kritické články. „Mrzí mě, co předvedla média s Jardou Šilhavým,“ řekl Vrba.

Kdo by teď měl převzít nejsledovanější fotbalový job v zemi? Někdejší kouč se nehlásí.

„Napadají mě dvě jména. Vítězslav Lavička a Martin Svědík, o kterých se píše,“ uvedl.

Nový trenér se však také bude muset vypořádat s trojicí hříšníků, kteří mají za sebou aféru z olomouckého klubu Belmondo, po níž byli z vyřazeni z reprezentace.

Vrba zná velmi dobře jen prvně jmenovaného, vždyť právě on mu dal šanci v reprezentaci, v roce 2016 proti Švédsku. „K tomuto se ale nebudu vůbec vyjadřovat,“ uzavřel Vrba a neprozradil, jak by situaci řešil on.