„Podzim hodnotíme negativně. Výsledkově to určitě optimální není. Máme málo bodů, některé zápasy jsme nezvládali jak v koncovce, tak i vinou individuálních chyb. Původní plán byl postoupit do horní čtyřky a mít klid. To už ale asi nebude možné. Nyní je tak jednoznačným cílem záchrana. V případě sestupu by totiž Sigma spadla rovnou do divize a návrat do druhé ligy by byl velmi složitý,“ konstatuje hořce kouč olomouckých žen.

„Potěšily mě pouze individuální výkony některých hráček, které za poslední dobu opravdu vyrostly. Musím zmínit Denisu Rédovou a z těch mladších talentovanou Melissu Nitsche. O těchto dvou si myslím, že mají šanci hrát i na mnohem vyšší úrovni, než je druhá liga,“ dodává.

Velké rozdíly a špatná docházka

Ženy Sigmy jsou v osmičlenné tabulce až na šesté příčce. Se sedmi body jsou na tom stejně jako sedmé Teplice a pouhé tři body před posledním Zlínem. Na pátý FC Praha pak ztrácejí čtyři body a čtvrtý Hradec už dokonce bodů jedenáct. První tři celky, tedy Líšeň, Sparta B a Pardubice, pak mají ještě o bod více.

„Letos jsou v soutěži veliké rozdíly mezi horní a spodní polovinou. Ne vždy tomu tak ale bylo. Většinou se utrhly třeba jen dva týmy, které pak vyčnívaly,“ popisuje.

Hanačky čeká před zimní pauzou ještě jeden zápas, kterým je veledůležitá předehrávka prvního jarního kola s Teplicemi. V prvním letošním vzájemném utkání s tímto celkem se jim zadařilo a zvítězily doma 5:0. Nyní se ale bude hrát na severu Čech a olomoucký lodivod očekává úplně jiný zápas.

„Bude to těžké. Navíc se možná projeví i to dlouhé cestování. Jedna z věcí, které nás navíc trápí, je docházka hráček na zápasy a tréninky. Tam je obrovský prostor na zlepšení. Teď do Teplic třeba pojedeme pouze se třinácti hráčkami,“ krčí rameny.

Po tomto zápase, který rozhodne o tom, zda olomoucké hráčky přezimují na šestém nebo sedmém místě, odehrají Sigmačky ještě šestnáctifinále poháru FAČR proti Havířovu a následovat bude dlouhá pauza, která skončí až na konci března zápasem na hřišti pátého FC Praha.

„Přes zimu budeme muset zapracovat na organizaci hry, finální fázi a také se budeme snažit odstranit co nejvíce individuálních chyb. Je to také ale hodně o psychice,“ má jasno Zeman.

Ženský fotbal je jiný sport

Vlastimil Zeman trénuje ženy již osmým rokem. Mimo Sigmy působil ještě v ryze ženském oddílu 1. FC Olomouc. Předtím ale trénoval i mužské výběry, zejména ty mládežnické. Snaží se tedy do hry svých svěřenkyň přebírat i nějaké herní aspekty z mužského fotbalu?

„Něco se určitě převzít dá. Ne ale víc než 20 až 30 procent. Ženský fotbal je v podstatě jiný sport. Ženy jsou sice pracovitější a progres je u nich rychlejší, na druhou stranu ale má všechno svůj strop. V mužské kategorii je fotbal například daleko silovější,“ vysvětluje.

Nedostatečná medializace a málo peněz

Olomoucká kapitánka Darina Barošová se v předsezónním rozhovoru vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, kdyby kluby více propagovaly své ženské týmy. To ale bohužel nejen v Sigmě, ale i v naprosté většině českých klubů příliš dobře nefunguje.

„Náš klub pojímá obrovský objem všech různých týmů. Naše propagace z jeho strany by tak určitě mohla být lepší, ale také horší. I my se ale snažíme přispět svou vlastní iniciativou. Máme například člověka, který nám spravuje instagramový profil. Nějaké informace tedy o nás jsou, ale máme v tom ještě velké rezervy,“ popisuje.

Jak ale dál dodává, netýká se tento problém ani zdaleka pouze olomouckého klubu. Jedná se totiž podle něj o problém celostátní. „Celkově se u nás ženský fotbal nepropaguje tak, jak by měl. Medializace není dostatečná, a tak se ten sport u nás nebere úplně vážně. Já bych si třeba dokázal představit, že by měl každý ligový klub svůj vlastní ženský tým a obě ligy by se navzájem kopírovaly. Třeba kdyby Sigma hrála na Spartě, tak ženy by ve stejný den proti sobě hrály v Olomouci,“ přemýšlí.

„Bohužel ale mužskou první ligu spravuje LFA a ta tak funguje trochu jinak, než kdyby ji pod sebou měl jen FAČR,“ doplnil.

Celkově je pak trenér Sigmy, co se rozvoje českého ženského fotbalu týče, poměrně skeptický. „Nemyslím si, že bychom dělali v evropském kontextu nějaký zásadnější progres. Je to ale všechno o penězích. Když si můžete dovolit přivést kvalitní trenéry a třeba i kvalitní zahraniční hráčky, tak díky tomu budou růst i ty domácí. To si tady ale může dovolit pouze Sparta, Slavia a Slovácko. A ani tyto kluby to nemohou praktikovat v nějakém větším měřítku,“ uzavřel Vlastimil Zeman.