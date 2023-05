Nepovedený vstup do vyřazovací části mají za sebou fotbalisté Olomouce Mighty Ducks. V Praze nestačili na Hanspaulku 0:2 a doma budou odvracet brzké vyřazení.

Olomouc Mighty Ducks - MF Blanensko | Foto: Superliga

První čtvrtfinálový duel se odehrál už v neděli a pražská Hanspaulka na domácím hřišti ukázala svou sílu, lídra východní skupiny Olomouc Mighty Ducks zdolala 2:0. „Výhra z vzhledem k formátu není tak cenná z hlediska výchozí pozice, ale ze skvělého pocitu a odvedené práce. Záleží, především, v jaké sestavě odjedeme do Olomouce,“ zůstal opatrný pražský kouč Václav Socher před odvetou.

Odvetný zápas je na programu v pondělí na Hané. „Hanspaulka byla lepší o jeden gól ze standardní situace z prvního poločasu, my branku vstřelit nedokázali. Výhoda domácího prostředí a domácího termínu nám zajistí kvalitní podmínky pro to, abychom dostali utkání do prodloužení,“ přál si olomoucký trenér Tomáš Zeman.

Hanspaulka Praha – Olomouc Mighty Ducks 2:0

Branky: 21. Reiter, 61. Žežulka. Rozhodčí: Šik – M. Kubečka. ŽK: Žežulka, Reiter – Šuba.