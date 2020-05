„Jsem rád za vítězství, kluci si zvedli po minulém zápase sebevědomí. Trošku mě mrzí, že jsme nevyhráli větším rozdílem, podle mě to mělo skončit 6:2 nebo 7:2,“ hodnotil duel přerovský trenér David Rojka.

Od prvních minut se jeho svěřenci drželi na míči, dokonce předváděli solidní kombinační hru pod vedením dvou největších zimních posil z Rakouska – Lukáše Kaďorka a Martina Bernarda. Právě Bernard připravil úvodní branku pro Tomáše Jaicha. Po výborném Kaďorkově pasu pak sám Bernard zvyšoval na 2:0.

Přerov vedl už 3:0 po změně stran, kdy se podruhé v utkání prosadila možná posila ze Slovácka Jaich. V přípravě po koronavirové pauze to byl jeho už pátý gól ve třech duelech.

Plejáda neproměněných šancí nemrzela

David Rojka poté sáhl k hromadnému střídání. Hru Přerova směrem dopředu to však neutopilo. Viktorka mohla do otevřené obrany Olomoučanů přidat další zásahy, a nemuselo jich být vůbec málo, koncovka však byla tristní.

Na druhé straně se naopak dvakrát ze spíše ojedinělých akcí Holice prosadil David Hornich. Přerov po zásluze zvítězil 3:2.

„Jsem spokojen z toho důvodu, že se odehrálo utkání. Aspoň nám to ukázalo slabiny a na čem musíme pracovat. Beru to pozitivně, od toho přátelské zápasy jsou. Je vidět, že hráči mladších ročníků se mají co učit,“ řekl po utkání trenér 1. HFK Olomouc Jiří Derco.

Jeho tým v pondělí odehrál solidní utkání s béčkem Sigmy Olomouc, v němž padl 1:3. „I z toho důvodu jsme dali teď šanci nějakým mladším hráčům, také proto to dnes splnilo účel,“ dodal Derco.

Viktorka nasadila od začátku sestavu, která by se nejspíš blížila té, s níž by Přerov nastupoval v této době do soutěžních duelů.

„Dali jsme větší prostor kvalitnější sestavě, chtěl jsem vidět, jak na tom kluci jsou. Ukázalo nám to hodně. Holici jsme přehrávali, nehrála ale v plné sestavě, výsledek nepřeceňuji. Hra se mi líbila. Kombinace, hodně sprintových náběhů, centrů, to, co po klucích chci,“ uzavřel David Rojka.

1. FC Viktorie Přerov – 1. HFK Olomouc 3:2 (2:0)

Branky: Jaich 2, Bernard – Hornich 2.

Přerov: Kvapil – Jaš, Koplík, Javora, Kratochvíl – Kocian, Zimčík – Kaďorek, Bernard, Masný – Jaich. Střídali: Bělík, Otáhal, Caletka, Jánský, Blažkovský, Chuda. Trenér: David Rojka.

HFK: Kubica – Krumpolc, Krejčí, Tylich, Henkl – Kotůlek, Bernatík, Němec, Stoklasa – Buček, Hornich. Střídali: Machalický, Doseděl, Regec, Spurný. Trenér: Jiří Derco.