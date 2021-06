Fotbalový záložník David Houska po sezoně opouští olomouckou Sigmu. Po konci smlouvy zamíří za novou výzvou. Po čtvrtečním tréninku dostal od spoluhráčů několik dárků na památku. Co si pro něj kabina připravila?

David Houska | Foto: reprovideo SK Sigma

Houska strávil v Olomouci celou dosavadní profesionální kariéru. Do klubu přišel rodák z Poličky v 15 letech ze Svitav. Postupně se vypracoval v oporu týmu, dostal se do reprezentace. V dresu Sigmy si zahrál v Evropské lize, týmu ale pomohl i ke dvěma návratům do nejvyšší soutěže po sestupech.